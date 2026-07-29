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Η Λίντα Μάρτιν περιέγραψε την άμεση εξάπλωση των συμπτωμάτων του δηλητηρίου στο σώμα της μετά την επίθεση του ερπετού.

Η ίδια δεν έλαβε απόκριση από τις αρχές στις τηλεφωνικές της κλήσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τον σύζυγό της.

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις κινήσεις μετά από δάγκωμα και να μεταβαίνουν άμεσα σε νοσοκομειακή μονάδα για περίθαλψη.

Φέτος έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι από δαγκώματα φιδιών, γεγονός που αποδίδεται στην πρόωρη έξοδο των ερπετών από τη χειμερία νάρκη.

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Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μία γυναίκα που τη δάγκωσε κροταλίας τη στιγμή που φρόντιζε τα λουλούδια στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Κροταλίας δάγκωσε γυναίκα στο Λος Άντζελες

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη Λίντα Μάρτιν να πλησιάζει τα λουλούδια και να αρχίζει τις κραυγές όταν αντιλήφθηκε το δάγκωμα του φιδιού. Η ίδια δεν φορούσε παπούτσια και υποστηρίξε ότι δεν άκουσε ποτέ τον χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο της ουράς του κροταλία, όπως περιγράφει στο CBS News.

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«Σήκωσα τον θάμνο και τότε είδα τον κροταλία. Αμέσως μετά έτρεξε μέσα στο σπίτι. Μέσα σε 30 έως 45 δευτερόλεπτα ένιωσα μυρμήγκιασμα στις άκρες των δαχτύλων των χεριών μου. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στη γνάθο, στα μάγουλα και στη γλώσσα μου».

Τον πανικό της επέτεινε το γεγονός ότι όταν κάλεσε τις αρχές δεν έλαβε καμία απάντηση παρά το γεγονός ότι προσπάθησε τρεις φορές.

«Τη δεύτερη φορά που κάλεσα δεν συνδέθηκε καν η γραμμή. Την τρίτη φορά, ο σύζυγός μου απλώς μου είπε: “Μπες στο αυτοκίνητο”. Αν ο σύζυγός μου δεν βρισκόταν στο σπίτι και ήμουν μόνη, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί», πρόσθεσε η Μάρτιν.

Το ζευγάρι έφτασε στο νοσοκομείο έπειτα από περίπου δέκα λεπτά διαδρομής και η Μάρτιν έλαβε άμεσα αντιοφικό ορό.

Όπως δήλωσε η ίδια, το περιστατικό αυτό την έμαθε τη σημασία να βάλει ξανά σταθερό τηλέφωνο και να προστατεύει καλύτερα τον εαυτό της.

«Γελούσα. Την επόμενη φορά που θα πάω στον κήπο θα φορέσω στολή χημικής προστασίας, γιατί φοβάμαι να πάω», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να ξανακάνω εργασίες στον κήπο χωρίς μπότες».

Οι ειδικοί συνιστούν σε όποιον δεχθεί τσίμπημα φιδιού να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να απομακρυνθεί από το ερπετό και να περιορίσει τις κινήσεις του. Παράλληλα, προειδοποιούν να μην τοποθετείται αιμοστατικός ίδεσμος (τουρνικέ) ή θερμά επιθέματα πάνω στο τραύμα, ενώ υπογραμμίζουν ότι το σημαντικότερο είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη διακομιδή στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους το 2026 από δαγκώματα δηλητηριωδών φιδιών στην πολιτεία με τον Κάντρελ να εκτιμά ότι αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι κροταλίες βγήκαν νωρίτερα από τη χειμερία νάρκη