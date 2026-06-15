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Συναγερμός σήμανε στην αεροπορική βάση Έντουαρντς βόρεια του Λος Άντζελες, καθώς ένα βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας, 15 Ιουνίου.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, officials say. pic.twitter.com/2Qq75LiOut Advertisement Advertisement June 15, 2026

«Ένα B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση στο αεροδρόμιο Edwards στις 11:20 π.μ.», ανέφερε η βάση στο Facebook. «Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως στο σημείο και η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν υπάρχουν τραυματισμοί.

Η αεροπορική βάση Έντουαρντς βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

