Συναγερμός σήμανε στην αεροπορική βάση Έντουαρντς βόρεια του Λος Άντζελες, καθώς ένα βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας, 15 Ιουνίου.
«Ένα B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση στο αεροδρόμιο Edwards στις 11:20 π.μ.», ανέφερε η βάση στο Facebook. «Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως στο σημείο και η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη».
Δεν είναι άμεσα σαφές εάν υπάρχουν τραυματισμοί.
Η αεροπορική βάση Έντουαρντς βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.