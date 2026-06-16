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Το σύνολο των οκτώ επιβαινόντων σε ένα βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress που συνετρίβη χθες Δευτέρα, και τυλίχτηκε στις φλόγες φέρονται να έχουν σκοτωθεί. Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην έρημο Μοχάβε της Νότιας Καλιφόρνιας, ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες στο στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress το οποίο συνετρίβη στην Καλιφόρνια.

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U.S. Air Force Boeing B-52H Stratofortress strategic bomber crashed at the Edwards Air Force Base in California shortly after take-off.



The crash occured at approx. 11:20am local on Monday.



"Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More… pic.twitter.com/u4IRGGjlV2 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 15, 2026

Το βομβαρδιστικό επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» και στο σκάφος επέβαιναν «οκτώ άνθρωποι» όταν «συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), με «τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή», αναφέρει η 412η πτέρυγα δοκιμών, η οποία έχει βάση την αεροπορική βάση Έντουαρντς, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Χάσαμε οκτώ σπουδαίους Αμερικανούς», είπε ο Συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ, Αναπληρωτής Διοικητής στην Πολεμική Αεροπορική Βάση Έντουαρντς., προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι εργάζονται για να ειδοποιήσουν τις οικογένειές τους.

BREAKING:



A B-52 Stratofortress has crashed in California.



It’s the first time a B-52 crashes since the 2008 Guam crash pic.twitter.com/Z07Yeqqxwa — Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2026

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον αριθμό των θυμάτων ούτε έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα μέλη του πληρώματος.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες, καθώς προχωρά η διερεύνηση του δυστυχήματος και η συλλογή στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς.