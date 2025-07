Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την ανάπτυξη τουλάχιστον έξι αμερικανικών stealth βομβαρδιστικών B-2 Spirit– ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα- στο Camp Thunder Bay στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία του Ινδικού Ωκεανού.

Τα βομβαρδιστικά βρίσκονται στη βάση εν μέσω μιας σειράς αεροπορικών πληγμάτων εναντίον των Χούθι της Υεμένης. Σημειώνεται πως B-2 έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον των Χούθι και στο παρελθόν, ενώ εντός εμβέλειας για πλήγματα από τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία βρίσκονται τόσο η Υεμένη όσο και το Ιράν.

Satellite imagery from earlier today by @IndoPacWatch shows 6 B-2 “Spirit” Long-Range Strategic Stealth Bombers with the 509th Bomb Wing, on the tarmac at Naval Support Facility Diego Garcia in the Indian Ocean, a little more than 2,000 miles away from Iran. pic.twitter.com/divXs4o9kb