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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου στο Culver City του Λος Άντζελες, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε συνολικά έξι πεζούς, ανάμεσά τους και έναν αστυνομικό.

Σύμφωνα με το ktla, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 μ.μ., έπειτα από κλήση στην αστυνομία για άτομο που φέρεται να είχε κλέψει όχημα απειλώντας τον ιδιοκτήτη με μαχαίρι.

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Όπως αναφέρεται, ο οδηγός του οχήματος παρέσυρε αρχικά δύο άτομα πριν ξεκινήσει αστυνομική καταδίωξη, ενώ στη συνέχεια, στην προσπάθειά του να διαφύγει, τραυμάτισε ακόμη τέσσερις πεζούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές σε πολλά οχήματα.

Η αστυνομία τελικά συνέλαβε τον οδηγό όταν εκείνος συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο στο drive-thru καταστήματος McDonald’s, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ένας αστυνομικός κατά τη διαδικασία της σύλληψης.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο του δράστη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε: «Δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το κίνητρό του ή ποια ήταν η λογική του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ενήργησε απερίσκεπτα και επικίνδυνα, θέτοντας ζωές σε κίνδυνο στην πόλη μας».

What started as a carjacking at knifepoint in downtown L.A. left 4 pedestrians, who appeared to have been targeted, injured along with a police officer hurt in a pursuit crash in Culver City, investigators say. https://t.co/DXmHE1qHH9 pic.twitter.com/dtHXTNy45I — KTLA (@KTLA) June 17, 2026

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και απόπειρα δολοφονίας. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ABC Los Angeles