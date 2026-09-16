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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβησαν τη φωτιά που ξέσπασε στο σημείο της πτώσης, ενώ οι Αρχές διερευνούν τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων στο αεροσκάφος.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του από τη συντριβή, με τις πρώτες ενδείξεις να υποδηλώνουν ότι πρόκειται για πεζό και όχι για μέλος του πληρώματος.

Το αρχικό τροχαίο δυστύχημα μεταξύ λεωφορείου και επιβατικού οχήματος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό έξι ακόμη ατόμων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο διαδοχικά περιστατικά.

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Δύο διαδοχικά δυστυχήματα μέσα σε λίγη ώρα συγκλονίζουν το Λος Άντζελες, με ένα ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού να συντρίβεται στο Τσάτσγουορθ, την ώρα που κάλυπτε ένα άλλο θανατηφόρο τροχαίο στην ίδια περιοχή.

Το ελικόπτερο, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανήκε στον σταθμό KNBC/NBC Los Angeles, κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης κοντά στην οδό Nordhoff και τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας ζημιές και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασε τη ζωή του, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, το θύμα πιθανότατα ήταν πεζός και δεν επέβαινε στο αεροσκάφος. «Εξακολουθούμε να ερευνούμε το ελικόπτερο για να διαπιστώσουμε πόσα άτομα επέβαιναν», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Την ώρα της συντριβής, το ελικόπτερο φέρεται να κάλυπτε δημοσιογραφικά το προηγούμενο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο είχε σημειωθεί λίγη ώρα νωρίτερα στην ίδια περιοχή.

Η παρουσιάστρια του NBC4, Κολίν Γουίλιαμς, εμφανώς συγκλονισμένη κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, αποκάλυψε ότι ο σταθμός είχε χάσει την επικοινωνία με το πλήρωμα του ελικοπτέρου. «Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, στη διασταύρωση των οδών Nordhoff Street και De Soto Avenue, όταν ένα SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο του Metro.

Aerial footage shows aftermath of helicopter crash in Chatsworth, Los Angeles. https://t.co/5kbSFLCh3X pic.twitter.com/F2fFErAmxT — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν, ενώ χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών. Εικόνες από το σημείο έδειχναν το SUV να έχει σφηνωθεί στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα θύματα φέρεται να εκτινάχθηκε από το όχημα.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες και των δύο περιστατικών, τα οποία σημειώθηκαν σε πολύ μικρή χρονική και γεωγραφική απόσταση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.