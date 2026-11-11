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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ τρία ακόμη άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές διενεργούν έρευνα για το περιστατικό και δεν έχουν διευκρινίσει ακόμη εάν πρόκειται για ατύχημα ή για εσκεμμένη ενέργεια.

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Όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στη συνοικία Βόρειο Χόλιγουντ του Λος Άντζελες το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα• τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου που βρισκόταν στο τιμόνι, ανακοίνωσαν οι αρχές, διευκρινίζοντας πως και οι τρεις τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν είναι ακόμη σαφείς οι περιστάσεις της τραγωδίας, ούτε το εάν επρόκειτο για δυστύχημα ή εσκεμμένη ενέργεια. To περιστατικό εκτυλίχτηκε λίγο πριν από τις 18:00 (σ.σ. 04:00 ώρα Ελλάδας). Εκπρόσωπος της αστυνομίας περιορίστηκε να αναφέρει πως ακόμη διενεργείται έρευνα.

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Car Crashes Into Crowd in Los Angeles, Killing at Least 3 Pedestrians https://t.co/IdgTWelqke — Miss Em (@MissMeredith16) November 11, 2026

Οι τρεις από τους ανθρώπους που χτυπήθηκαν από το όχημα απλά διαπιστώθηκε πως ήταν νεκροί επιτόπου. Άλλοι δυο πεζοί και το πρόσωπο που οδηγούσε το αυτοκίνητο διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία στην περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση και το πυροσβεστικό σώμα του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού KCAL, ο οποίος ανήκει στο εθνικό δίκτυο του CBS News, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πάγκο που πωλούσε εδέσματα, κοντά σε σταθμό λεωφορείων, κατά μήκος πολυσύχναστης λεωφόρου, της Λάνκερσιμ.

🚨FATAL NORTH HOLLYWOOD CRASH: 3 Dead, 3 Critically Injured After SUV Plows Into Bus Stop Food Stand Tragedy unfolded in North Hollywood this evening when a white SUV violently plowed into a crowded food stand situated at a busy Metro bus stop. ​According to the Los Angeles Fire Department, the catastrophic crash struck the corner of Lankershim and Chandler boulevards at approximately 5:55 p.m. The impact left three victims dead at the scene, while three others were rushed to local hospitals in critical condition. ​Distressing aerial footage from the aftermath shows the white SUV pinned directly on the sidewalk beneath the shattered canopy of the food stand. Investigators have not yet released details regarding the cause of the collision, the condition of the driver, or whether the incident was accidental or intentional. #NorthHollywood #BreakingNews #LosAngeles #LANews #MetroBusStop #LocalNews #LAPD #LAFD — Amy Leigh (@IAmyLeigh) November 11, 2026

Σε πλάνα από ελικόπτερο που μετέδωσε ο KCAL διακρίνεται λευκού χρώματος αυτοκίνητο, τύπου SUV, εν μέρει διαλυμένο, που μοιάζει να κατέληξε σε πεζοδρόμιο, κάτω από μπλε τέντα, σε πολύ μικρή απόσταση από στάση λεωφορείων.

So this just happened in California or should I say Los Angeles near Hollywood https://t.co/x9QDMI80yl Advertisement November 11, 2026

Three people are dead and at least three others were critically injured after a vehicle crashed into several pedestrians near a Metro station in Los Angeles Tuesday. https://t.co/EKh6vwKiO1 — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) November 11, 2026

BREAKING: Multiple fatalities, critically injured people after person drives car into people in North Hollywood, the Los Angeles Fire Department says. https://t.co/uAQxAn8DPb — Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 11, 2026

#BreakingNews: Authorities are investigating after a vehicle struck a crowd of people in North Hollywood. Details: https://t.co/oz0dKmF7s9 https://t.co/aV4PB8idzi Advertisement November 11, 2026