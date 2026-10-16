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Ένα αυτοκίνητο που θυμίζει «ζόμπι» κινείται στη μεσαία λωρίδα του Κηφισού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την οδική ασφάλεια. Το βίντεο με το μαύρο Hyundai Elantra, που κυκλοφορεί στο TikTok, συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές, καθώς το όχημα εμφανίζεται με σοβαρές φθορές.

Το πίσω παρμπρίζ είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένο, το μπροστινό γεμάτο ρωγμές, ενώ στο αμάξωμα διακρίνονται χτυπήματα. Στην οροφή έχει τοποθετηθεί μια ξύλινη κατασκευή που θυμίζει παλέτα, ενώ από την εξάτμιση φαίνεται να βγαίνει λευκός καπνός.

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Σύμφωνα με τις εικόνες, οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, φαίνεται να μη φορούν ζώνες ασφαλείας. Επιπλέον, έλεγχος μέσω της υπηρεσίας Open Car του gov.gr εμφανίζει το όχημα ως ανασφάλιστο.

Οι εικόνες προκάλεσαν καταιγισμό σχολίων, με χρήστες να ζητούν εντατικότερους ελέγχους, καθώς ένα όχημα σε τέτοια κατάσταση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο όλους τους χρήστες του δρόμου.