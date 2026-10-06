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Για παλιοσίδερα πάει το ιστορικό Enfield 8000, ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παγκοσμίως που φτιάχτηκε στη Σύρο την δεκαετία του 1970

Πολλά χρόνια πριν τα ηλεκτρικά οχήματα μπουν στην ζωή μας, η Ελλάδα είχε γράψει το δικό της κεφάλαιο στην ιστορία της ηλεκτροκίνησης αφού παρήγαγε ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά μοντέλα που κυκλοφόρησαν.

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Το μικρό Enfield 8000 – ένα διθέσιο, ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης – παρουσιάστηκε το 1973 και κατασκευάστηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο από την εταιρεία Enfield Automotive της Νήσου Ουάιτ, ιδιοκτησίας του Έλληνα εφοπλιστή Γιάννη Γουλανδρή.

Τα πρωτότυπα και η αρχική παραγωγή κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο Somerton στο Νόρθγουντ και στη συνέχεια η παραγωγή μεταφέρθηκε στη Σύρο.

Ωστόσο, το μοντέλο δεν απέκτησε ποτέ άδεια πώλησης στην Ελλάδα και τα περίπου 125 οχήματα που βγήκαν από την γραμμή παραγωγής της Ερμούπολης κατευθύνθηκαν στο εξωτερικό, κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία.

Τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του

Το αυτοκίνητο ήταν εξοπλισμένο με ηλεκτροκινητήρα ισχύος απόδοσης 6 kW (8 ίππων), ανέπτυσσε ταχύτητα 80 χλμ/ώρα ενώ η αυτονομία του έφτανε τα 65 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Το ιστορικό αυτοκίνητο πάει για παλιοσίδερα

Σύμφωνα με το MykonosLiveTV, ένα από αυτά τα σπάνια και πρωτοποριακά για την εποχή τους αυτοκίνητα εθεάθη να σέρνεται ρυμουλκούμενο στην περιοχή της Πεύκης.

Ήταν σε καλή κατάσταση για τα χρόνια του και με το μικροσκοπικό του μέγεθος και τις μπαταρίες του σε εμφανές σημείο κέντρισε το ενδιαφέρον όσων το είδαν να περνάει από κοντά τους.

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Μάλιστα, μια φωτογραφία του αναρτήθηκε στην σελίδα του Facebook «Ιστορικά Αυτοκινητα», από τον χρήστη Giannis Christoulis.

Μια τέτοια αντίκα έχει αναμφίβολα μεγάλη ιστορική αξία και μακάρι το συγκεκριμένο Enfield 8000 να μην καταλήξει για παλιοσίδερα αλλά να ενδιαφερθούν για αυτό είτε κάποιο μουσείο είτε κάποιος συλλέκτης αυτοκινήτων.

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