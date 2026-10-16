Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε μια νέα έκδοση του Tesla Roadster, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη SpaceX και υπόσχεται πρωτοποριακές δυνατότητες κίνησης.

Το όχημα φέρεται να διαθέτει δέκα προωθητήρες πεπιεσμένου αέρα, που θα του επιτρέπουν να πραγματοποιεί άλματα, να κινείται ανάποδα και να επιταχύνει εντυπωσιακά.

Παρά τις εξαγγελίες για τελική ταχύτητα άνω των 370 χλμ./ώρα, οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν υπό εξέταση και απαιτούν ανεξάρτητη τεχνική επιβεβαίωση.

Η έναρξη της παραγωγής του μοντέλου έχει μετατεθεί για το 2028, ενώ εγείρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τη νομιμότητα κυκλοφορίας του στους δημόσιους δρόμους.

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Ενα αυτοκίνητο που δεν περιορίζεται στον δρόμο, αλλά μπορεί να σηκωθεί στον αέρα, να εκτελέσει περιστροφές και να κινηθεί ακόμη και ανάποδα. Αυτό υπόσχεται ο Έλον Μασκ με τη νέα εκδοχή του Tesla Roadster, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη SpaceX.

Το εντυπωσιακό μοντέλο φέρεται να επιταχύνει από στάση στα 96,6 χλμ./ώρα σε μόλις 0,81 δευτερόλεπτα, επίδοση που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα το τοποθετούσε σε μια κατηγορία από μόνο του. Οι ισχυρισμοί, ωστόσο, παραμένουν υπό εξέταση, ενώ αρκετές από τις δυνατότητες που περιγράφονται εγείρουν ερωτήματα για την ασφάλεια και τη νομιμότητα της χρήσης του σε δημόσιους δρόμους.

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Οι προωθητήρες της SpaceX και οι εντυπωσιακές δυνατότητες

Το Roadster φέρεται να διαθέτει δέκα προωθητήρες που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα, τεχνολογία η οποία, σύμφωνα με τις περιγραφές, θα του επιτρέπει να αναπτύσσει μεγάλη ώση και να πραγματοποιεί κινήσεις που δεν συναντώνται σε συμβατικά αυτοκίνητα.

Στα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο μοντέλο περιλαμβάνονται ακόμη η δυνατότητα σύντομης ανύψωσης από το έδαφος και η κίνηση ανάποδα, χάρη σε σύστημα αναρρόφησης που θα συμβάλλει στην πρόσφυση. Σε επίδειξη που περιγράφεται στο σχετικό υλικό, το αυτοκίνητο φέρεται να πραγματοποιεί άλμα πάνω από ένα Tesla Semi.

Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Πρόκειται για ισχυρισμούς που χρειάζονται ανεξάρτητη επιβεβαίωση, καθώς οι δυνατότητες αυτές ξεπερνούν κατά πολύ όσα γνωρίζουμε από τα σημερινά αυτοκίνητα παραγωγής.

Ταχύτητα άνω των 370 χλμ./ώρα και σχεδίαση εμπνευσμένη από μαχητικό αεροσκάφος

Η τελική ταχύτητα που αναφέρεται ξεπερνά τα 370 χλμ./ώρα, ενώ έχει διατυπωθεί ακόμη πιο φιλόδοξος στόχος, που φτάνει τα 610 χλμ./ώρα. Το αυτοκίνητο φέρεται να αντλεί σχεδιαστική έμπνευση από το αναγνωριστικό αεροσκάφος SR-71, με έμφαση στην αεροδυναμική και στις επιδόσεις.

My first time seeing the next-gen Tesla Roadster! 👀 https://t.co/HePksE44AA Advertisement October 16, 2026

Στα συστήματα που περιγράφονται περιλαμβάνεται και το steer-by-wire, δηλαδή η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διεύθυνση χωρίς άμεση μηχανική σύνδεση μεταξύ τιμονιού και τροχών.

Παρά τις εντυπωσιακές προδιαγραφές, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο ένα όχημα με τέτοιες δυνατότητες θα μπορούσε να λάβει έγκριση για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, καθώς και ποιες προϋποθέσεις ασφαλείας θα απαιτούνταν.

The Tesla Roadster would leave your favorite sports car in the dust https://t.co/HxqRipibPU Advertisement October 16, 2026

Η παραγωγή μετατίθεται για το 2028

Η Tesla είχε παρουσιάσει το νέο Roadster ήδη από το 2017, όμως η πορεία προς την παραγωγή έχει καθυστερήσει επανειλημμένα. Με βάση τον τελευταίο προγραμματισμό που αναφέρεται, η έναρξη της παραγωγής τοποθετείται στο 2028.

Για την κράτηση του αυτοκινήτου προβλέπεται προκαταβολή 50.000 δολαρίων: 5.000 δολάρια αρχικά και τα υπόλοιπα 45.000 μέσα σε δέκα ημέρες.

Ο Μασκ έχει αφήσει, παράλληλα, ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη πιο θεαματικής επίδειξης, με το Roadster να επιχειρεί άλμα πάνω από το Snake River Canyon.

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Το αν το νέο Roadster θα καταφέρει να μετατρέψει αυτές τις υποσχέσεις σε πραγματικές δυνατότητες μένει να φανεί. Μέχρι να παρουσιαστούν επαληθεύσιμα στοιχεία και να ξεκινήσει η παραγωγή, οι εντυπωσιακές επιδόσεις και οι δυνατότητές του πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισχυρισμοί και όχι ως επιβεβαιωμένα χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Businessinsider / Engadget

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