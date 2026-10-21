Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Έλον Μασκ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Tesla και της SpaceX, εκτιμώντας ότι η συνένωση των εταιρειών θα επιφέρει σημαντικά οφέλη.

Ειδικές επιτροπές έχουν συσταθεί και στις δύο εταιρείες για να εξετάσουν τους όρους της συναλλαγής, αν και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη καμία συμφωνία.

Μια τέτοια κίνηση απαιτεί την έγκριση τουλάχιστον του 50% των μετόχων της Tesla, με τον ίδιο τον Μασκ να αναγνωρίζει τη δυσκολία του εγχειρήματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στις επιτροπές λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια των μετόχων.

Η πιθανή συγχώνευση των δύο κολοσσών θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία, δεδομένης της υψηλής χρηματιστηριακής αξίας των δύο εταιρειών.

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O Έλον Μασκ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Tesla και της SpaceX, των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του.

«Πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα; Ναι», ανέφερε ο Μασκ κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με οικονομικούς αναλυτές, με αφορμή την παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της SpaceX την Τρίτη.

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Αν και ο Μασκ, όπως αναφέρει το BBC, διευκρίνισε ότι μια τέτοια συγχώνευση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη —καθώς απαιτείται η στήριξη των μετόχων— σημείωσε ότι έχουν συσταθεί ειδικές επιτροπές και στις δύο εταιρείες για να εξετάσουν την κίνηση αυτή.

«Οι ειδικές επιτροπές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τους όρους μιας ενδεχόμενης συναλλαγής, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα το πράξουν», πρόσθεσε ο Μασκ. «Ωστόσο, θεωρώ ότι μια συγχώνευση παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα και μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη».

Με την Tesla να αποτιμάται περίπου στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια και τη SpaceX στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια ενδεχόμενη συνένωση των δύο εταιρειών θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στην ιστορία.

Οι μετοχές της SpaceX σημείωσαν άνοδο 8% στις συναλλαγές εκτός του επίσημου ωραρίου του χρηματιστηρίου.

Η εταιρεία, η οποία κατασκευάζει διαστημικούς πυραύλους και δορυφόρους για το δίκτυο διαδικτύου Starlink, επεκτείνεται πλέον και στον τομέα της παροχής υπολογιστικής ισχύος στο cloud (cloud computing) για άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Anthropic και η Google. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός τομέας έχει καταστεί το πιο κερδοφόρο τμήμα της SpaceX, αποφέροντας 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματα. Παράλληλα, το Starlink κατέγραψε έσοδα ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η SpaceX, στο σύνολό της, δεν είναι κερδοφόρα και έχει καταγράψει ζημίες ύψους 1,1 δισ. δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος. Οι μετοχές της Tesla —η οποία ανακοινώνει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της την Τετάρτη— σημείωσαν άνοδο 2%, έπειτα από εβδομάδες ελαφράς πτώσης.

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Τον τελευταίο χρόνο, ο Μασκ έχει επιλέξει να συγκεντρώσει περισσότερες από τις διάφορες εταιρείες του κάτω από λιγότερες ομπρέλες. Πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος, η SpaceX απέκτησε την xAI και την X (την πλατφόρμα που παλαιότερα ήταν γνωστή ως Twitter) — εταιρείες που ανήκαν ήδη στον Μασκ. Η πρόσφατη έναρξη της Terafab, μιας κοινής προσπάθειας της Tesla και της SpaceX για την κατασκευή τσιπ υπολογιστών, αποτέλεσε άλλη μια ένδειξη ότι, κατά τον Μασκ, οι εταιρείες του μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικές όταν συνεργάζονται.

Ο Μασκ δήλωσε την Τρίτη ότι μια πλήρης συγχώνευση των δύο εταιρειών θα είχε νόημα, δεδομένου του έργου που επιτελεί καθεμία από αυτές στους τομείς των τσιπ, της τεχνητής νοημοσύνης, του λογισμικού και άλλων.

Ο Μασκ, ο οποίος έγινε ο πρώτος «στα χαρτιά» τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο μετά το ντεμπούτο της SpaceX στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος, δήλωσε ότι δεν συμμετέχει σε καμία από τις ειδικές επιτροπές που εξετάζουν τη γιγαντιαία συγχώνευση. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του ως «συμβαλλόμενο μέρος με σύγκρουση συμφερόντων», δεδομένου ότι κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τόσο στην Tesla όσο και στη SpaceX.

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Αναφερόμενος μάλιστα στην πιθανότητα συγχώνευσης των δύο εταιρειών, ο Μασκ παρομοίασε την κατάσταση με το «να χορεύεις κλακέτες μέσα σε ένα ναρκοπέδιο». Πρόσθεσε ότι, σε τελική ανάλυση, η απόφαση για μια συγχώνευση θα ληφθεί από τους μετόχους. Θα απαιτείτο η έγκριση τουλάχιστον του 50% των μετόχων της Tesla — ένα εγχείρημα που ο Μασκ χαρακτήρισε ως «αρκετά υψηλό εμπόδιο».

Οι μέτοχοι έχουν στηρίξει και στο παρελθόν τις επιδιώξεις του Μασκ. Πέρυσι, η πλειονότητα των επενδυτών της Tesla ενέκρινε ένα πακέτο αποδοχών για τον Μασκ, η αξία του οποίου υπολογίζεται περίπου στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Αν και η Tesla είναι γνωστή ως εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το τελευταίο διάστημα ο Μασκ κατευθύνει πόρους της προς τον τομέα της ρομποτικής. Η SpaceX, εστιάζοντας όλο και περισσότερο σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI), ξεπέρασε γρήγορα την Tesla σε χρηματιστηριακή αξία, αμέσως μόλις εισήλθε στο χρηματιστήριο.

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