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Το σκάφος προσδέθηκε στους μεταλλικούς βραχίονες της βάσης, ολοκληρώνοντας έναν εξαιρετικά περίπλοκο ελιγμό που δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Το κατώτερο τμήμα του πυραύλου απέτυχε να επιστρέψει στη βάση λόγω τεχνικού προβλήματος και κατέληξε στη θάλασσα.

Η επιτυχημένη ανάκτηση φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στον στόχο της ανάπτυξης ενός πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου για μελλοντικά ταξίδια.

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Η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ ανέκτησε με επιτυχία χθες το ανώτερο τμήμα του διαστημικού σκάφους Starship κατά την επιστροφή του στο κέντρο Starbase του Τέξας, ύστερα από τροχιακή πτήση 22 ωρών, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο.

Έπειτα από 14 περιστροφές γύρω από τη Γη, το σκάφος – μήκους άνω των 50 μέτρων – επέστρεψε, όπως είχε προγραμματιστεί, στη διαστημική βάση του Τέξας από όπου είχε εκτοξευθεί και προσδέθηκε τελικά με επιτυχία στους τεράστιους μεταλλικούς βραχίονες.

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Αυτός ο θεαματικός, εξαιρετικά περίπλοκος και ριψοκίνδυνος ελιγμός δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ ξανά με το ανώτερο τμήμα πυραύλου κατά την επιστροφή του έπειτα από τροχιακή πτήση. Η επιτυχημένη πρόσδεση έγινε δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα από πλήθος εργαζομένων στον αμερικανικό διαστημικό κολοσσό που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B November 14, 2026

Το αρχικό σχέδιο βέβαια της SpaceX περί διπλής ανάκτησης, δηλαδή τόσο του ανώτερου τμήματος όσο και του προωθητικού πυραύλου ματαιώθηκε, καθώς το κατώτερο τμήμα δεν κατάφερε να επιστρέψει στη βάση λόγω τεχνικού προβλήματος κι έπεσε στη θάλασσα.

Αφότου έθεσε σε τροχιά 26 δορυφόρους Starlink το βράδυ της Παρασκευής, το Starship ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής. Χάρη στους προβλεπόμενους ελιγμούς, πήρε κατακόρυφη θέση, ελαττώνοντας ταχύτητα, καθώς κατευθυνόταν στην πλατφόρμα των εγκαταστάσεων της SpaceX στο νότιο Τέξας. Εκεί οι μεταλλικοί βραχίονες το «άρπαξαν» και το συγκράτησαν μόλις πλησίασε.

Starship is executing a banking maneuver and final approach as it returns to Starbase for a catch https://t.co/E1WpGrlfaz — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Η ανάκτηση αποτελεί ορόσημο στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου πυραύλου – του μεγαλύτερου και ισχυρότερου που έχει κατασκευαστεί ποτέ – ο οποίος σχεδιάστηκε για ταξίδια στη Σελήνη και στον Άρη, καθώς και για την αποστολή κέντρων δεδομένων (data centers) στο διάστημα. Παράλληλα, φέρνει την εταιρεία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο πιο κοντά σε ένα διαχρονικό όνειρο του διαστημικού κλάδου: την ανάπτυξη ενός πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου.