Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η SpaceX πραγματοποίησε τη 15η δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship, κατά την οποία ακυρώθηκε η προγραμματισμένη ανάκτηση του προωθητήρα Super Heavy από τον πύργο εκτόξευσης.

Ο πύραυλος άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τον ωκεανό, ενώ το ανώτερο τμήμα του σκάφους συνέχισε την τροχιακή του πορεία για την απελευθέρωση δορυφόρων.

Στόχος της εταιρείας παραμένει η επίτευξη πλήρους επαναχρησιμοποίησης του συστήματος για τη μείωση του κόστους των διαστημικών αποστολών.

Η εξέλιξη του προγράμματος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη NASA, η οποία βασίζεται στο Starship για την υλοποίηση των μελλοντικών σεληνιακών αποστολών της έως το 2028.

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Η SpaceX ακύρωσε την προσπάθειά της να ανακτήσει το κάτω τμήμα του τεράστιου πυραύλου της, Starship, κατά τη διάρκεια της 15της δοκιμαστικής πτήσης του. Στόχος ήταν η ανάκτηση του τμήματος αυτού μέσω μηχανικών βραχιόνων —με το προσωνύμιο «ξυλάκια» (chopsticks)— που βρίσκονται στον πύργο εκτόξευσης, καθώς το σκάφος επέστρεφε στη Γη.

Ωστόσο, η πορεία του άλλαξε με κατεύθυνση προς τον ωκεανό, όπου και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την κάθοδό του.

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Το ανώτερο τμήμα του πυραύλου, συνεχίζει πλέον το ταξίδι του προς το διάστημα, ενώ η SpaceX του Ίλον Μασκ, αναμένεται να αποφασίσει αν θα επιχειρήσει να ανακτήσει και αυτό το τμήμα, απόψε το βράδυ.

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια της εταιρείας, όπως σημειώνει το BBC, να ανακτήσει ολόκληρο τον πύραυλό της, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε το Starship να καταστεί πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο, επιτρέποντας έτσι τις επαναλαμβανόμενες πτήσεις και τη μείωση του κόστους.

Watch Starship Flight 15 https://t.co/xvmIH2diNA — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

Ο πύραυλος, ύψους 124 μέτρων, εκτοξεύτηκε επιτυχώς από την εξέδρα εκτόξευσης Starbase στο Μπόκα Τσίκα του Τέξας, το βράδυ της Παρασκευής. Το σχέδιο προέβλεπε την ανάκτηση του κάτω τμήματος του πυραύλου —του προωθητήρα Super Heavy— έξιμισι λεπτά αργότερα, κατά την επιστροφή του στον πύργο εκτόξευσης. Ωστόσο, η πορεία του άλλαξε και κατευθύνθηκε προς τον ωκεανό.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της εκτόξευσης, εκπρόσωπος της SpaceX δήλωσε: «Η ασφάλεια αποτελεί πάντα την απόλυτη προτεραιότητα. Εξακολουθούμε να δοκιμάζουμε διαδικασίες που δεν έχουμε εφαρμόσει ξανά σε αυτά τα σκάφη, γι’ αυτό και δίνουμε προτεραιότητα στο να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εκτελέσουμε κάθε ελιγμό με ασφάλεια».

Το ανώτερο τμήμα του πυραύλου, που ονομάζεται «Ship» (Σκάφος), συνεχίζει το ταξίδι του στο διάστημα, όπου πρόκειται να απελευθερώσει 26 δορυφόρους. Αυτοί θα αποτελέσουν μέρος του αστερισμού Starlink, ο οποίος παρέχει διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων από το διάστημα.

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Landing burn and splashdown for Super Heavy Booster 22 https://t.co/zJXpCJHuXa — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Το «Ship» αναμένεται να ολοκληρώσει 14 περιφορές γύρω από τη Γη, προτού επιστρέψει στον πύργο εκτόξευσης 22,5 ώρες μετά την απογείωση — οπότε και ενδέχεται να επιχειρηθεί μια δεύτερη ανάκτηση.

Η SpaceX έχει καταφέρει να ανακτήση τον προωθητήρα Super Heavy σε τρεις προηγούμενες δοκιμαστικές πτήσεις. Ωστόσο, το ανώτερο τμήμα του πυραύλου —το οποίο έφτασε σε τροχιά για πρώτη φορά μόλις τον Σεπτέμβριο— δεν έχει ανακτηθεί ποτέ από τους ειδικούς βραχίονες («chopsticks»). Αντιθέτως, σε προηγούμενες περιπτώσεις, προσθαλασσώθηκε στον ωκεανό.

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Πριν από την πτήση, η SpaceX είχε διευκρινίσει ότι η απόφαση για την επιχείρηση ανάκτησης του «Ship» θα λαμβανόταν μόνο κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης της κατάστασης του σκάφους, ενώ αυτό θα βρισκόταν στο διάστημα. Σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων, υπάρχουν διάφορα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της πτήσης όπου το συγκεκριμένο τμήμα του πυραύλου μπορεί να κατευθυνθεί προς τον ωκεανό.

Liftoff of Starship Flight 15 https://t.co/OWqYkqfUG8 — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Η κατασκευή ενός πυραύλου που θα είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμος αποτελεί μια φιλοδοξία που η SpaceX τρέφει εδώ και καιρό. Το 2015, έγινε η πρώτη εταιρεία που πραγματοποίησε κατακόρυφη προσγείωση τμήματος πυραύλου, με τον προωθητή του Falcon 9. Οι πύραυλοι Falcon 9 πραγματοποιούν πλέον περισσότερες από 100 πτήσεις ετησίως, ενώ η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του κάτω τμήματος του πυραύλου έχει μειώσει δραστικά το κόστος εκτόξευσης.

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Ωστόσο, η προσγείωση ενός ολόκληρου πυραύλου Starship θα μπορούσε να αναβθμίσει το όλο εγχείρημα σε ένα νέο επίπεδο, επισημαίνει ο καθηγητής Μάλκομ Μακντόναλντ, πρόεδρος της Βασιλικής Αεροναυτικής Εταιρείας (Royal Aeronautical Society). «Η πλήρης δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης έχει τη δυναμική να αλλάξει ριζικά τα οικονομικά δεδομένα της πρόσβασης στο διάστημα», δήλωσε. «Μία επιτυχής πτήση δεν αρκεί για να αποδείξει το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική μετάβαση: από την απόδειξη ότι το Starship μπορεί να πετάξει, στην απόδειξη του πώς θα μπορούσε να λειτουργεί το Starship».

Liftoff of Starship! https://t.co/lc7UtE6H7z — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

Μετά την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος, οι μέτοχοί της παρακολουθούν στενά αυτή την πτήση, όπως άλλωστε και η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, NASA. Η πρόοδος του Starship έχει άμεσες επιπτώσεις στην προσπάθεια της NASA να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το 2028 – ένα εξαιρετικά φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα.

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Η SpaceX έχει αναλάβει, μέσω συμβολαίου με τη NASA, να διαμορφώσει το σκάφος της σε σεληνάκατο, η οποία θα μεταφέρει αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης. Ωστόσο, δεν είναι η μόνη εταιρεία που συνεργάζεται με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

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Η Blue Origin, ιδιοκτησίας του ανταγωνιστή της στον χώρο της τεχνολογίας και δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, έχει επίσης συνάψει σύμβαση για τη χρήση του πυραύλου της, New Glenn, και της αντίστοιχης σεληνακάτου για την προσεδάφιση στη Σελήνη.

Live Starship video from space https://t.co/PSFPxivC0z — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2026

Και οι δύο εταιρείες θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αποστολή Artemis III, η οποία έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος για το καλοκαίρι του 2027 – ένα ακόμη απαιτητικό χρονοδιάγραμμα. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, τέσσερις αστροναύτες, επιβαίνοντες στο σκάφος Orion της NASA, θα επιχειρήσουν να προσδεθούν τόσο στις σεληνακάτους της SpaceX όσο και σε εκείνες της Blue Origin.

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Το Starship θα πρέπει να σημειώσει σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις δεσμεύσεις, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης του πυραύλου υπήρξε πολύ πιο αργός από ό,τι είχε σχεδιάσει η SpaceX.

Αλλά και η Blue Origin έχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά της. Η εταιρεία υπέστη σοβαρό πλήγμα νωρίτερα φέτος, όταν ο πύραυλός της εξερράγη, καταστρέφοντας ολοσχερώς την εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα.

Η Blue Origin είχε δηλώσει ότι θα επανέλθει σε ενεργό δράση έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ωστόσο η επιστροφή στις πτήσεις έχει πλέον μετατεθεί για τις αρχές του 2027.

Slowly at first, then rapid acceleration — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2026

Η NASA βρίσκεται υπό πίεση να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματά της.

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν, στέλεχος της υπηρεσίας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Η Κίνα σχεδιάζει να στείλει τους δικούς της αστροναύτες (ταϊκοναύτες) στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2030.