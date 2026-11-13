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Η επιχείρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τη βάση στο νότιο Τέξας, με τις καιρικές συνθήκες να κρίνουν την ακριβή ώρα της εκτόξευσης.

Η εταιρεία στοχεύει στην ανάκτηση του προωθητικού Super Heavy μέσω ειδικών μηχανικών βραχιόνων και την επιστροφή του διαστημικού σκάφους μετά από 14 περιφορές γύρω από τη Γη.

Το Starship θα μεταφέρει παράλληλα μια νέα γενιά δορυφόρων Starlink, ενισχύοντας τον εμπορικό χαρακτήρα της αποστολής και τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης του συστήματος.

Η υλοποίηση του εγχειρήματος παραμένει υπό αίρεση, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της απαραίτητης άδειας εκτόξευσης από την αρμόδια αμερικανική υπηρεσία αεροπορίας.

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Η SpaceX στην 15η δοκιμαστική πτήση του Starship σχεδιάζει για πρώτη φορά να επιχειρήσει την επιστροφή και ανάκτηση και των δύο τμημάτων του πυραύλου, τόσο του προωθητικού Super Heavy όσο και του ίδιου του διαστημικού σκάφους, με προσγείωση στη στεριά.

Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη διαστημική βάση της SpaceX στο νότιο Τέξας. Το χρονικό περιθώριο για την πραγματοποίηση της εκτόξευσης εντοπίζεται από τις 23:45 έως τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τις καιρικές συνθήκες να αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες για την εξέλιξη της επιχείρησης.

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Η απόπειρα επιστροφής και ανάκτησης του Starship αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 21:45 το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας, ενώ η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω των λογαριασμών της εταιρείας στο X και στο YouTube.

Ship 42 moves to the Starbase pad ahead of launch pic.twitter.com/pMUFTHneJQ November 13, 2026

Ύψος 124 μέτρων

Με ύψος 124 μέτρων, το Starship είναι το μεγαλύτερο πυραυλικό σύστημα που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη δοκιμή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την πορεία του διαστημικού σχεδιασμού του Έλον Μασκ, καθώς θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησής του.

Παράλληλα, μέχρι το πρωί της Παρασκευής δεν είχε εκδοθεί ακόμη η απαραίτητη άδεια εκτόξευσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής του προγραμματισμού.

Το δύσκολο εγχείρημα της SpaceX για ανάκτηση

Σε προηγούμενες δοκιμές, η SpaceX έχει πετύχει τρεις φορές την επιστροφή του Super Heavy στη βάση εκτόξευσης. Εκεί, ειδικοί μηχανικοί βραχίονες που βρίσκονται στον πύργο εκτόξευσης αναλαμβάνουν να συγκρατήσουν τον πύραυλο κατά την κατακόρυφη κάθοδό του. Η συγκεκριμένη μέθοδος, γνωστή ως «tower catch», συγκαταλέγεται στα πιο απαιτητικά τεχνολογικά επιτεύγματα της εταιρείας.

Αυτή τη φορά, η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η επιχείρηση δεν περιορίζεται στην ανάκτηση του προωθητικού πυραύλου. Αφού ολοκληρωθεί η επιστροφή του Super Heavy, θα γίνουν προσπάθειες για την ανάκτηση και του ανώτερου τμήματος του συστήματος, δηλαδή του Starship.

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το διαστημικό σκάφος θα πραγματοποιήσει 14 περιφορές γύρω από τη Γη και θα ξεκινήσει την επιστροφή του στο Τέξας περίπου 22 ώρες μετά την εκτόξευση, το απόγευμα του Σαββάτου.

Εκτός από τη δοκιμή των τεχνικών δυνατοτήτων του, το Starship θα μεταφέρει και μια νέα γενιά επιχειρησιακών δορυφόρων Starlink. Πρόκειται για τη δεύτερη αποστολή στην οποία το συγκεκριμένο διαστημικό όχημα αναλαμβάνει τη μεταφορά αυτού του φορτίου, γεγονός που προσδίδει στη δοκιμή και εμπορικό ενδιαφέρον, καθώς εντάσσεται στα σχέδια διεύρυνσης του δορυφορικού δικτύου της SpaceX.

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