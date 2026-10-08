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Η κάψουλα Freedom ξεκίνησε το ταξίδι επιστροφής της και αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό ανοιχτά της Καλιφόρνια την Πέμπτη.

Το σκάφος θα πραγματοποιήσει την απαραίτητη πυροδότηση για την έξοδο από την τροχιά πριν από την τελική προσθαλάσσωση στις 17:34 ώρα Ελλάδας.

Η NASA και η SpaceX έχουν προγραμματίσει κοινή συνέντευξη Τύπου για την ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση της αποστολής στις 19:15 ώρα Ελλάδας.

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Η επιστροφή των τεσσάρων μελών της αποστολής Crew-12 της SpaceX στη Γη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, έπειτα από σχεδόν δέκα μήνες παραμονής στο διάστημα.

Η κάψουλα «Freedom» με τους αστροναύτες, σύμφωνα με το πρόγραμμα θα προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό ωκεανό, κοντά στις ακτές της Καλιφόρνια την Πέμπτη στις 17:34 ώρα Ελλάδας.

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LIVE: After 237 days and 100 million miles in orbit, Crew-12 is returning to Earth. Watch with us as they splash down in the Pacific at 11:34am ET (1534 UTC). https://t.co/KIUJKUAQJy — NASA (@NASA) October 8, 2026

Νωρίτερα, οι τέσσερις αστροναύτες ολοκλήρωσαν την αποσύνδεσή τους από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπως μεταδόθηκε ζωντανά από τη NASA.

Συγκεκριμένα, οι Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot και ο κοσμοναύτης Andrey Fedyaev αποχώρησαν από τον ISS στις 15:05 ώρα Ελλάδας, ξεκινώντας έτσι το ταξίδι της επιστροφής τους στον πλανήτη.

Το σκάφος της αποστολής φέρει το όνομα «Freedom» και, εφόσον όλα εξελιχθούν βάσει του προγραμματισμού, αναμένεται να πραγματοποιήσει την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνια, στις 17:34 ώρα Ελλάδας.

Η πορεία της αποστολής Crew-12

Η τετραμελής ομάδα είχε αναχωρήσει με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 13 Φεβρουαρίου, με έναν πύραυλο Falcon 9 της SpaceX. Με την άφιξη των τεσσάρων αστροναυτών, ο αριθμός των μελών του πληρώματος του ISS έφτασε στα επτά, που αποτελεί και την προβλεπόμενη κανονική σύνθεσή του.

Το πλήρωμα της Crew-12 ανέλαβε καθήκοντα σε μια περίοδο κατά την οποία ο σταθμός είχε περιοριστεί σε μόλις τρία μέλη. Αυτό είχε συμβεί από τις 15 Ιανουαρίου, όταν η προηγούμενη αποστολή Crew-11 επέστρεψε νωρίτερα στη Γη, κατά περίπου έναν μήνα.

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Η πρόωρη επιστροφή της Crew-11 συνδέθηκε με ένα ιατρικό ζήτημα που αντιμετώπισε ο αστροναύτης της NASA Mike Fincke.

Για τον ISS, το περιστατικό αποτέλεσε την πρώτη ιατρική διακομιδή στην ιστορία του σταθμού. Παρά την εξέλιξη αυτή, στελέχη της NASA είχαν διευκρινίσει ότι δεν επρόκειτο για επείγουσα κατάσταση. Ο Fincke έχει πλέον αναρρώσει πλήρως και βρίσκεται στη Γη.

Τον Αύγουστο, ο ίδιος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, έχοντας συμπληρώσει συνολικά 549 ημέρες στο διάστημα. Η επίδοση αυτή αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο χρόνο παραμονής σε τροχιά που έχει καταγραφεί για αστροναύτη της NASA.

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Η επιστροφή της «Freedom»

Πριν από την προσθαλάσσωση, το σκάφος «Freedom» αναμένεται να πραγματοποιήσει την απαραίτητη πυροδότηση για την έξοδό του από την τροχιά, περίπου στις 16:46 ώρα Ελλάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η κάψουλα θα κατευθυνθεί προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου και αναμένεται να ολοκληρώσει την επιστροφή της στη Γη.

Αργότερα, στις 19:15 ώρα Ελλάδας, έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου της NASA και της SpaceX.

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Για τους Meir και Fedyaev, η συγκεκριμένη αποστολή δεν ήταν η πρώτη κοινή τους εμπειρία στο διάστημα. Αντίθετα, οι Hathaway και Adenot συμμετείχαν για πρώτη φορά σε αποστολή του Crew-12.