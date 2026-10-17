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Τα δείγματα θα παραμείνουν σε τροχιά για πέντε εβδομάδες, ώστε οι επιστήμονες να συγκρίνουν τις κυτταρικές και γενετικές μεταβολές τους με αντίστοιχα δείγματα στη Γη.

Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών απέναντι σε ασθένειες υπό συνθήκες μικροβαρύτητας, στοχεύοντας στην υποστήριξη μελλοντικών διαστημικών αποστολών μεγάλης διάρκειας.

Τα αποτελέσματα των δύο μελετών αναμένεται να αξιολογηθούν μετά την επιστροφή του υλικού στη Γη στα μέσα Νοεμβρίου.

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Η NASA έστειλε μικροσκοπικά μοντέλα ανθρώπινου εγκεφαλικού ιστού στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σε ένα ασυνήθιστο πείραμα που φιλοδοξεί να ρίξει φως στις επιπτώσεις των διαστημικών ταξιδιών στον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα λεγόμενα miBrains είναι μικροσκοπικές δομές εγκεφαλικού ιστού που δημιουργούνται στο εργαστήριο και επιτρέπουν στους επιστήμονες να μελετούν τη συμπεριφορά ανθρώπινων κυττάρων σε συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν πρόκειται για ολοκληρωμένους ανθρώπινους εγκεφάλους, αλλά για τρισδιάστατα μοντέλα που μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία και τις μεταβολές του εγκεφαλικού ιστού.

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Το πείραμα αποτελεί μέρος της αποστολής ανεφοδιασμού SpaceX CRS-35, η οποία εκτοξεύθηκε στις 13 Οκτωβρίου από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα και έφτασε στον ISS στις 15 Οκτωβρίου, μεταφέροντας περίπου 2,86 τόνους εφοδίων και επιστημονικού εξοπλισμού.

Τι θέλουν να ανακαλύψουν οι επιστήμονες

Τα miBrains θα παραμείνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για πέντε εβδομάδες. Στη συνέχεια, οι ερευνητές θα συγκρίνουν τα δείγματα που εκτέθηκαν στις συνθήκες του Διαστήματος με πανομοιότυπα μοντέλα που παρέμειναν στη Γη.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί πώς επηρεάζεται ο ανθρώπινος εγκεφαλικός ιστός από τη διαστημική πτήση και τη μικροβαρύτητα, καθώς και να εντοπιστούν αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο. Η έρευνα εντάσσεται στις προσπάθειες των επιστημόνων να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι αστροναύτες σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μεθόδων προστασίας της υγείας των πληρωμάτων, ενόψει των μελλοντικών αποστολών στη Σελήνη και σε πιο μακρινούς προορισμούς. Παράλληλα, η μελέτη εργαστηριακών μοντέλων ανθρώπινου ιστού στο Διάστημα μπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες για την έρευνα ασθενειών και των μηχανισμών που συνδέονται με τη γήρανση.

Οι κίνδυνοι από την παραμονή στο Διάστημα είναι ήδη γνωστοί σε αρκετές περιπτώσεις. Η μικροβαρύτητα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας, ενώ ορισμένοι αστροναύτες εμφανίζουν μεταβολές στην όραση. Η ακτινοβολία αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα για αποστολές που θα απομακρύνονται από την προστατευτική επίδραση του μαγνητικού πεδίου της Γης.

Credit: Blanchard lab/Mount Sinai Health System

Τι συμβαίνει στα φυτά όταν αρρωσταίνουν στο Διάστημα

Η ίδια αποστολή μεταφέρει και ένα δεύτερο πείραμα, το οποίο εξετάζει πώς αντιδρούν οι καλλιέργειες στις ασθένειες όταν αναπτύσσονται σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

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Οι επιστήμονες θα συγκρίνουν φυτά που έχουν προσβληθεί από παθογόνο μύκητα και καλλιεργούνται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με αντίστοιχα φυτά στη Γη. Θα αναζητήσουν διαφορές στη δομή και στη μοριακή λειτουργία των φυτών, προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι ασθένειες αναπτύσσονται ταχύτερα ή προκαλούν σοβαρότερες βλάβες στο διαστημικό περιβάλλον.

Το ερώτημα είναι κρίσιμο για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές. Η δυνατότητα καλλιέργειας φρέσκων τροφίμων θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση των πληρωμάτων από τις προμήθειες που μεταφέρονται από τη Γη. Τα φυτά μπορούν επίσης να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, να απελευθερώνουν οξυγόνο και να συμβάλλουν στην ανακύκλωση του νερού.

Εάν η έρευνα οδηγήσει στον εντοπισμό ποικιλιών που αντέχουν καλύτερα στις ασθένειες, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στη γεωργία στη Γη, βοηθώντας στην ανάπτυξη πιο ανθεκτικών καλλιεργειών και στον περιορισμό των απωλειών παραγωγής.

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Τα δύο πειράματα εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της NASA να κατανοήσει πώς επηρεάζει το διαστημικό περιβάλλον τόσο τον ανθρώπινο οργανισμό όσο και τους ζωντανούς οργανισμούς που θα χρειαστεί να υποστηρίξουν την ανθρώπινη παρουσία πέρα από τη Γη.

Με πληροφορίες από Newswise

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