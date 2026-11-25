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Τα ευρήματα αυτά προέκυψαν μετά τη σκόπιμη πρόσκρουση του διαστημικού σκάφους DART της NASA το 2022 για τον έλεγχο της πλανητικής άμυνας.

Πολλοί βράχοι που εκτινάχθηκαν από τη σύγκρουση παραμένουν κοντά στον αστεροειδή λόγω της χαμηλής βαρύτητας, ενώ το σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές δυναμικές αλλαγές.

Η αποστολή Hera θα χρησιμοποιήσει δύο μικρούς δορυφόρους για να μελετήσει λεπτομερώς τα φυσικά χαρακτηριστικά του αστεροειδή και τις συνέπειες της πρόσκρουσης.

Οι επιστήμονες επιδιώκουν να κατανοήσουν γιατί ο αστεροειδής δεν διαλύθηκε παρά την ισχυρή σύγκρουση και την εκτίναξη μεγάλων ποσοτήτων υλικού.

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Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) αποκάλυψε τις εντυπωσιακές επιπτώσεις που είχε στην επιφάνεια του αστεροειδή Δίμορφου η σκόπιμη πρόσκρουση του διαστημικού σκάφους DART της NASA το 2022. Οι πρώτες κοντινές εικόνες από την αποστολή Hera αποκαλύπτουν έναν τεράστιο κρατήρα, μεγέθους περίπου ενός γηπέδου, αλλά και εκατοντάδες βράχους που κινούνται κοντά στον μικρό αστεροειδή.

Ο Δίμορφος, ο οποίος έχει διάμετρο περίπου 151 μέτρα, περιφέρεται γύρω από τον μεγαλύτερο αστεροειδή Δίδυμο. Οι επιστήμονες της ESA διαπίστωσαν ότι αρκετοί από τους βράχους που εκτοξεύθηκαν από την πρόσκρουση παραμένουν σε μικρή απόσταση από την επιφάνειά του, καθώς η ασθενής βαρύτητά του δεν επαρκεί για να τους επαναφέρει εύκολα σε αυτήν.

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Four years ago, humans moved an asteroid for the first time. Tonight, you get to see what we did to it. @ESA_Hera’s first close-up images of Dimorphos go live from 19:45 CET, on ESA WebTV and our YouTube channel. — European Space Agency (@esa) November 25, 2026

Η αποστολή DART και το πείραμα πλανητικής άμυνας

Το 2022, η αποστολή DART της NASA προσέκρουσε σκόπιμα στον Δίμορφο, στο πλαίσιο ενός πρωτοποριακού πειράματος που είχε στόχο να διαπιστώσει εάν είναι δυνατόν να αλλάξει η τροχιά ενός αστεροειδή και, με αυτόν τον τρόπο, να προστατευτεί η Γη από ενδεχόμενη μελλοντική απειλή.

Η λογική πίσω από το εγχείρημα ήταν ότι ακόμη και μια σχετικά μικρή ώθηση θα μπορούσε να μεταβάλει την πορεία ενός αστεροειδή, απομακρύνοντάς τον από μια πιθανή τροχιά σύγκρουσης με τον πλανήτη μας.

Η αποστολή DART απέδειξε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι οι συνέπειες της πρόσκρουσης στον Δίμορφο ήταν πολύ πιο σύνθετες από μια απλή μεταβολή της τροχιάς του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σύστημα Διδύμου-Διμόρφου εξακολουθεί να παρουσιάζει δυναμικές αλλαγές μετά το χτύπημα.

Η αποστολή Hera θα εξετάσει από κοντά τον κρατήρα

Το επόμενο στάδιο της αποστολής Hera είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση των συνεπειών της πρόσκρουσης. Το διαστημικό σκάφος, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τον Δίμορφο, αναμένεται να απελευθερώσει δύο μικρούς δορυφόρους, οι οποίοι θα προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο τον αστεροειδή.

Οι δύο μικροί δορυφόροι θα συλλέξουν στοιχεία για την επιφάνεια και τα φυσικά χαρακτηριστικά του, επιτρέποντας στους επιστήμονες να μελετήσουν λεπτομερώς τον κρατήρα και τις συνέπειες της σύγκρουσης.

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Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι γιατί ο Δίμορφος δεν διαλύθηκε ολοκληρωτικά από την πρόσκρουση του DART, παρά την ισχυρή σύγκρουση και την εκτίναξη μεγάλων ποσοτήτων υλικού από την επιφάνειά του.

🪨 Un cratère large comme Dimorphos, une surface aplatie, une rotation chaotique… La mission européenne #Hera révèle les traces laissées par l’impact de #DART. En savoir plus : https://t.co/8ar4RFBtnP @esa @ESA_fr https://t.co/6gZoCDG2G2 — CNES (@CNES) November 25, 2026

Η πλανητική άμυνα απέναντι στον κίνδυνο των αστεροειδών

Η ESA και η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία έχουν επικεντρωθεί εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη και τη μελέτη τεχνικών που θα μπορούσαν να εκτρέψουν έναν αστεροειδή από την πορεία του, αποτρέποντας μια ενδεχόμενη καταστροφική σύγκρουση με τη Γη.

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Όπως επισημαίνει το Euronews, η απειλή από τους αστεροειδείς αποτελεί έναν φυσικό κίνδυνο για την ανθρωπότητα, τον οποίο οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρέπει να αγνοούμε. Ερευνητές της ESA εκφράζουν, μάλιστα, την ικανοποίησή τους επειδή τόσο το κοινό όσο και οι πολιτικοί φαίνεται να αντιλαμβάνονται πλέον τη σημασία του ζητήματος.

ESA’s Hera spacecraft has arrived at the Didymos binary asteroid system and is now imaging the target of NASA’s 2022 DART impact test. Didymos measures roughly 780 meters across and completes one rotation every 2.2 hours. Its rapid spin has created a pronounced equatorial ridge. The smaller moon Dimorphos, about 151 meters in diameter, orbits just over a kilometer away and was the body DART struck, shortening its orbit by 33 minutes. Hera’s first close-up images, taken from 28.5 kilometers, reveal a previously unseen hemisphere of Didymos covered in boulders, craters and grooves. Dimorphos remains mostly in shadow in these early frames. The mission will spend the coming months mapping both bodies in detail to measure the full effects of the DART impact. Credits: ESA, Hera mission Image: Asteroid Framing Camera 3D-Reconstruction by @Siccuma #Didymos — Science Art Empire (@Siccuma) November 21, 2026

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