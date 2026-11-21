Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η NASA, η Northrop Grumman και η SpaceX προγραμματίζουν την εκτόξευση του διαστημοπλοίου Cygnus XL για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το σκάφος μεταφέρει πέντε τόνους φορτίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών πειραμάτων για την υγεία, απαραίτητου εξοπλισμού και εφοδίων για το πλήρωμα του σταθμού.

Το διαστημόπλοιο ονομάστηκε S.S.

Lovell προς τιμήν του πρώην αστροναύτη και αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του την 1η Δεκεμβρίου.

Οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν τον ρομποτικό βραχίονα Canadarm2 για να προσδέσουν το σκάφος στη μονάδα Unity, όπου θα παραμείνει έως τον Μάιο του 2027.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη ζωντανή μετάδοση της εκτόξευσης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και των καναλιών της NASA.

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Η NASA, η Northrop Grumman και η SpaceX ετοιμάζονται για την εκτόξευση του διαστημοπλοίου φορτίου Cygnus XL, η οποία —καιρού επιτρέποντος— έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 17:47 ώρα Ελλάδας. Με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το σκάφος μεταφέρει περίπου 5 τόνους φορτίου, που περιλαμβάνει επιστημονικά πειράματα, εφόδια και απαραίτητο εξοπλισμό. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την αποστολή, μπορούν να συντονιστούν στη ζωντανή μετάδοση, η οποία ξεκινά νωρίτερα, στις 17:25.



Πού θα δούμε live την εκτόξευση

Η μετάδοση θα γίνει στη σελίδα nasa.gov/live και στα κανάλια της NASA. Η πτήση ξεκινά με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, από το Space Launch Complex 40 στο Ακρωτήριο Καναβέραλ της Φλόριντα.

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🚀SPACE EVENT 🚀NASA’s SpaceX 35th Commercial Resupply Services Undocking 11:45 AM ET, Friday, November 20, 2026 LIVE: Stream on X, Discovery+, Amazon Prime, YouTube, NASA+ Coverage of the Departure of the Northrop Grumman CRS-24 Cygnus Cargo Craft from the International Space Station — Space Coast Rocket Launches 🚀💫📡🪐 (@SpaceNewsFL) November 20, 2026

Τι στέλνει στο διάστημα

Τα πειράματα που φέρνει το Cygnus αφορούν κυρίως την υγεία:

καλύτερη χορήγηση φαρμάκων για τον καρκίνο και την οστεοαρθρίτιδα

πρόβλεψη της εξάπλωσης του καρκίνου

θεραπείες για την απώλεια μυϊκής μάζας

καλύτερη μέτρηση της ακτινοβολίας

παραγωγή τροφίμων για μελλοντικές μακροχρόνιες αποστολές



Γιατί φέρνει το όνομα του Ζιμ Λόβελ

Το διαστημόπλοιο ονομάζεται S.S. James «Jim» A. Lovell, προς τιμήν του πρώην αστροναύτη της NASA. Ο Λόβελ πέταξε με τις αποστολές Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 και Apollo 13.

Πότε φτάνει στον Σταθμό

Το Cygnus θα φτάσει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου. Στις 9:35 το πρωί, ώρα Ελλάδας, οι αστροναύτες της NASA Τζέσικα Γουάτκινς και Λουκ Ντέλανει θα το πιάσουν με τον ρομποτικό βραχίονα Canadarm2. Η ζωντανή μετάδοση της άφιξης ξεκινά στις 8:10. Το σκάφος θα δεθεί στη μονάδα Unity για εκφόρτωση.

Τι θα γίνει μετά

Το Cygnus θα μείνει στον Σταθμό έως τον Μάιο του 2027. Μετά θα αποσυνδεθεί γεμάτο άχρηστο υλικό και θα καεί χωρίς κίνδυνο καθώς θα ξαναμπαίνει στην ατμόσφαιρα.

Πηγή: NASA