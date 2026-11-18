Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η NASA και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος προετοιμάζουν το διαστημικό παρατηρητήριο LISA, το οποίο θα ανιχνεύει πλανήτες εντοπίζοντας διαταραχές στα βαρυτικά κύματα που προκαλούνται από συστήματα λευκών νάνων.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και επιτρέπει την ανακάλυψη αόρατων πλανητών με μάζα παρόμοια του Δία σε αποστάσεις χιλιάδων ετών φωτός.

Το παρατηρητήριο, που προγραμματίζεται να εκτοξευθεί στα μέσα της δεκαετίας του 2030, θα χρησιμοποιεί τρία διαστημόπλοια σε σχηματισμό τριγώνου για την καταγραφή μεταβολών στα βαρυτικά σήματα.

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν επίσης τη συνεργασία με το τηλεσκόπιο James Webb για την επιβεβαίωση των ευρημάτων μέσω υπέρυθρων παρατηρήσεων.

Η νέα αυτή προσέγγιση υπόσχεται την αποκάλυψη ενός νέου πληθυσμού εξωπλανητών, επεκτείνοντας τις δυνατότητες της αστρονομίας πέρα από την παρατήρηση του φωτός.

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Μέχρι σήμερα, οι αστρονόμοι αναζητούσαν πλανήτες πέρα από το ηλιακό μας σύστημα παρατηρώντας κυρίως το φως των άστρων. Τώρα, η NASA προετοιμάζει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση: να ανακαλύπτει κόσμους που δεν μπορούμε να δούμε, εξετάζοντας τις ανεπαίσθητες διαταραχές που προκαλούνται στα βαρυτικά κύματα.

Η ιδέα μοιάζει βγαλμένη από επιστημονική φαντασία. Όμως στηρίζεται στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν και σε δύο νέες επιστημονικές μελέτες που παρουσιάστηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2026.

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Το κλειδί είναι το μελλοντικό διαστημικό παρατηρητήριο LISA, μια κοινή προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της NASA, το οποίο προγραμματίζεται να εκτοξευθεί στα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Εάν οι επιστημονικές προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η ανθρωπότητα θα αποκτήσει έναν νέο τρόπο αναζήτησης πλανητών σε αποστάσεις χιλιάδων ετών φωτός.

Και ενδεχομένως θα ανακαλύψει μια ολόκληρη κατηγορία πλανητικών συστημάτων που παραμένει άγνωστη.

Τι είναι τα βαρυτικά κύματα

Πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, ο Αϊνστάιν προέβλεψε ότι η κίνηση μεγάλων μαζών μπορεί να δημιουργεί κυματισμούς στον ίδιο τον χωροχρόνο.

Αυτοί οι κυματισμοί ονομάζονται βαρυτικά κύματα.

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Παράγονται, μεταξύ άλλων, όταν δύο εξαιρετικά πυκνά αστρικά σώματα περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο ή όταν συγκρούονται μαύρες τρύπες.

Τα κύματα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός και μεταφέρουν πληροφορίες για τα γεγονότα που τα δημιούργησαν.

Η πρώτη άμεση ανίχνευσή τους πραγματοποιήθηκε το 2015 από το επίγειο παρατηρητήριο LIGO, επιβεβαιώνοντας μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις της σύγχρονης φυσικής.

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Η νέα ιδέα της NASA αξιοποιεί ακριβώς αυτά τα κύματα, όχι μόνο για τη μελέτη μαύρων τρυπών και άστρων, αλλά και για την αναζήτηση πλανητών.

Τρία διαστημόπλοια θα σχηματίζουν ένα τεράστιο τρίγωνο

Το LISA, από τα αρχικά των λέξεων Laser Interferometer Space Antenna, θα αποτελείται από τρία διαστημόπλοια.

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Θα κινούνται γύρω από τον Ήλιο, ακολουθώντας την τροχιά της Γης, και θα σχηματίζουν ένα γιγαντιαίο τρίγωνο.

Κάθε πλευρά του θα έχει μήκος περίπου 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, η απόσταση Γης–Σελήνης είναι κατά μέσο όρο περίπου 384.400 χιλιόμετρα.

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Επομένως, κάθε πλευρά του τριγώνου θα είναι περίπου εξήμισι φορές μεγαλύτερη από αυτή την απόσταση.

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Τα τρία σκάφη θα ανταλλάσσουν ακτίνες λέιζερ, μετρώντας εξαιρετικά μικρές μεταβολές στις μεταξύ τους αποστάσεις.

Η ακρίβεια θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν να καταγράφονται μεταβολές μικρότερες από το μέγεθος ενός ατόμου.

Με αυτό τον τρόπο, το LISA θα αναζητά βαρυτικά κύματα χαμηλών συχνοτήτων, τα οποία δεν μπορούν να παρατηρηθούν με τις ίδιες δυνατότητες από τα σημερινά επίγεια συστήματα.

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Πώς ένας αόρατος πλανήτης αφήνει το αποτύπωμά του

Εδώ βρίσκεται η πραγματική επιστημονική καινοτομία.

Οι ερευνητές εξετάζουν συστήματα που αποτελούνται από δύο λευκούς νάνους.

Οι λευκοί νάνοι είναι τα εξαιρετικά πυκνά υπολείμματα άστρων που έχουν ολοκληρώσει ένα σημαντικό μέρος της εξέλιξής τους.

Έχουν διαστάσεις συγκρίσιμες με εκείνες της Γης, αλλά συγκεντρώνουν τεράστια ποσότητα μάζας.

Όταν δύο λευκοί νάνοι περιφέρονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, παράγουν βαρυτικά κύματα με σχετικά σταθερό και προβλέψιμο σήμα.

Τι συμβαίνει όμως εάν γύρω από αυτό το ζεύγος κινείται ένας μεγάλος πλανήτης;

Η βαρύτητα του πλανήτη επηρεάζει ανεπαίσθητα την κίνηση των δύο άστρων.

Αυτή η επίδραση προκαλεί μια μικρή αλλά χαρακτηριστική μεταβολή στο βαρυτικό σήμα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το LISA θα μπορεί να αναγνωρίζει αυτές τις μεταβολές.

Με απλά λόγια, δεν θα βλέπει τον πλανήτη.

Θα εντοπίζει το βαρυτικό αποτύπωμα της παρουσίας του.

Πλανήτες σαν τον Δία χιλιάδες έτη φωτός μακριά

Σύμφωνα με τη NASA, η μέθοδος θα μπορούσε να επιτρέψει την ανακάλυψη πλανητών με μάζα συγκρίσιμη με εκείνη του Δία σε αποστάσεις χιλιάδων ετών φωτός.

Σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι θα μπορούσαν να εντοπιστούν ακόμη και πλανήτες μικρότερης μάζας από τον Δία.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι μεγάλη.

Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί εξωπλανήτες γύρω από μεμονωμένους λευκούς νάνους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη NASA, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη πλανήτης γύρω από ένα διπλό σύστημα λευκών νάνων.

Εάν το LISA πραγματοποιήσει τέτοιες ανιχνεύσεις, θα αποκαλύψει έναν νέο πληθυσμό εξωπλανητών.

Και θα προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για το τι συμβαίνει στα πλανητικά συστήματα όταν τα άστρα τους γερνούν και μετατρέπονται σε λευκούς νάνους.

ΒΙΝΤΕΟ

Δέκα εκατομμύρια αστρικά ζεύγη στον Γαλαξία μας

Οι αριθμοί που παρουσιάζει η NASA είναι εντυπωσιακοί.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι στον Γαλαξία μας υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια διπλά συστήματα λευκών νάνων με περιόδους περιφοράς μικρότερες από μία ώρα.

Πρόκειται για συστήματα που παράγουν βαρυτικά κύματα σε συχνότητες κατάλληλες για το LISA.

Οι επιστήμονες αναμένουν ότι το παρατηρητήριο θα μπορέσει να διακρίνει περίπου 10.000 τέτοια συστήματα.

Επιπλέον, θα μπορούσε να καταγράψει περίπου 100 μικτά διπλά συστήματα, στα οποία συμμετέχουν λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων ή μαύρες τρύπες.

Δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι όλα αυτά τα συστήματα φιλοξενούν πλανήτες.

Σημαίνει όμως ότι οι επιστήμονες θα αποκτήσουν ένα τεράστιο πεδίο αναζήτησης.

Το James Webb θα αναλάβει τον δεύτερο έλεγχο

Μια από τις σημαντικότερες πλευρές των νέων μελετών αφορά τη συνεργασία του LISA με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Οι ερευνητές προτείνουν έναν τρόπο επιβεβαίωσης ορισμένων πιθανών πλανητών μέσω υπέρυθρων παρατηρήσεων.

Ένας μεγάλος πλανήτης που περιφέρεται γύρω από δύο λευκούς νάνους μπορεί να προσθέτει υπέρυθρη ακτινοβολία στο συνολικό φως του συστήματος.

Το James Webb θα μπορούσε να αναζητήσει αυτή την επιπλέον ακτινοβολία και να ελέγξει εάν η ένδειξη του LISA αντιστοιχεί πράγματι σε πλανήτη.

Σε ένα υποθετικό σύστημα σε απόσταση 500 ετών φωτός, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το Webb θα μπορούσε να εντοπίσει πλανήτη περίπου πέντε φορές μεγαλύτερης μάζας από τον Δία.

Η συνδυασμένη αξιοποίηση των δύο παρατηρητηρίων θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αποκλειστούν λανθασμένες ερμηνείες των βαρυτικών σημάτων.

Η ευρωπαϊκή αποστολή και η συμβολή της NASA

Το LISA είναι αποστολή υπό την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Η NASA συμμετέχει ως βασικός επιστημονικός και τεχνολογικός εταίρος.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θα συνεισφέρει τηλεσκόπια, συστήματα λέιζερ, τεχνολογίες ελέγχου ηλεκτρικών φορτίων και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.

Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων αποτελεί σημαντική τεχνολογική πρόκληση.

Τον Οκτώβριο του 2026 η NASA ανακοίνωσε ένα ακόμη βήμα στην κατασκευή και δοκιμή τηλεσκοπίου για την αποστολή.

Η εκτόξευση τοποθετείται στα μέσα της δεκαετίας του 2030, επομένως οι πρώτες πιθανές ανακαλύψεις εξωπλανητών με αυτή τη μέθοδο παραμένουν μελλοντικός στόχος.

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Από τον Αϊνστάιν στην ανακάλυψη νέων κόσμων

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα συναρπαστικό σε αυτή την επιστημονική εξέλιξη.

Ο Αϊνστάιν διατύπωσε τη θεωρία που προέβλεπε τα βαρυτικά κύματα πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Το 2015 η ανθρωπότητα κατάφερε να τα ανιχνεύσει άμεσα.

Και τώρα οι επιστήμονες σχεδιάζουν να τα αξιοποιήσουν για να αναζητήσουν πλανήτες που δεν έχουν εντοπιστεί με τις παραδοσιακές αστρονομικές μεθόδους.

Η αστρονομία δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο στο φως που εκπέμπουν ή αντανακλούν τα ουράνια σώματα.

Θα μπορεί να αναζητά και τα ανεπαίσθητα βαρυτικά ίχνη που αφήνει η παρουσία τους.

Βεβαίως, η νέα τεχνική δεν έχει ακόμη αποδειχθεί στην πράξη και δεν αφορά την αναζήτηση μιας δεύτερης Γης.

Οι σημερινές προβλέψεις επικεντρώνονται κυρίως σε μεγάλους πλανήτες γύρω από εξαιρετικά πυκνά αστρικά ζεύγη.

Ακόμη κι έτσι, η επιστημονική προοπτική είναι εντυπωσιακή.

Για πρώτη φορά, ένας πλανήτης θα μπορούσε να αποκαλύψει την ύπαρξή του όχι μέσω του φωτός του, αλλά μέσω μιας ανεπαίσθητης μεταβολής στα κύματα του ίδιου του χωροχρόνου.

Και αυτό ενδέχεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του Σύμπαντος.

Πρωτογενείς πηγές

NASA – Η επίσημη ανακοίνωση της 10ης Νοεμβρίου 2026

NASA – Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αποστολής LISA

NASA Goddard – Επίσημο βίντεο για την ανακάλυψη εξωπλανητών