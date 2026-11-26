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Η αποστολή Hera του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος έφτασε στον τόπο της σύγκρουσης για να αξιολογήσει τις ζημιές και να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τη μορφολογία του αστεροειδούς.

Οι επιστήμονες στοχεύουν στη μέτρηση της μάζας του Δίμορφου, ώστε να βελτιώσουν τις στρατηγικές αντιμετώπισης μελλοντικών απειλών από διαστημικά σώματα που ενδέχεται να προσεγγίσουν τον πλανήτη μας.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί μελλοντικές αποστολές για τη μελέτη του αστεροειδούς Άποφις, ο οποίος θα περάσει σε κοντινή απόσταση από τη Γη το 2029 χωρίς να εγκυμονεί κινδύνους.

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Ένα διαστημικό σκάφος έφτασε σε έναν αστεροειδή για να διερευνήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από μια πρωτοφανή κοσμική σύγκρουση. Σε μια κίνηση που θυμίζει σενάριο ταινίας καταστροφής, το διαστημικό σκάφος DART της NASA προσέκρουσε σκόπιμα στον διαστημικό βράχο το 2022, με στόχο να τον εκτρέψει από την πορεία του.

Το σκάφος της NASA καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την πρόσκρουση. Τέσσερα χρόνια αργότερα, μια αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), με την ονομασία Hera, εξετάζει τον τόπο του συμβάντος προκειμένου να αξιολογήσει πλήρως τις συνέπειες της σύγκρουσης – ενώ οι πρώτες εικόνες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, Τετάρτη.

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Ο αστεροειδής δεν αποτελεί απειλή. Επρόκειτο, στην πραγματικότητα, για την πρώτη δοκιμή των συστημάτων πλανητικής άμυνας, με σκοπό να διαπιστωθεί ποιες ενέργειες θα μπορούσαμε να αναλάβουμε εάν ένας διαστημικός βράχος κατευθυνόταν προς τον πλανήτη μας. «Η Hera λειτουργεί κάπως σαν τον επιθεωρητή Κολόμπο, επιστρέφοντας στον τόπο της σύγκρουσης για να διερευνήσει το αποτέλεσμα αυτής της πρόσκρουσης», δήλωσε ο Patrick Michel, επικεφαλής ερευνητής της αποστολής Hera του ESA.

Η δοκιμή πρόσκρουσης επικεντρώθηκε σε ένα ζεύγος αστεροειδών: έναν μεγαλύτερο, με την ονομασία Δίδυμος —διαμέτρου περίπου 730 μέτρων— γύρω από τον οποίο περιφέρεται ένας μικρότερος βράχος, ο Δίμορφος, διαμέτρου περίπου 150 μέτρων. Το διαστημικό σκάφος DART έβαλε στόχο τον Δίμορφο, πέφτοντας πάνω στον βράχο με ταχύτητα 22.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι εικόνες που εστάλησαν πίσω έδειχναν τη βραχώδη επιφάνεια του αστεροειδούς να πλησιάζει όλο και περισσότερο, μέχρι που η μετάδοση διακόπηκε τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η ουρά των συντριμμιών —με μήκος περίπου 10.000 χιλιόμετρα— έγινε ορατή από τηλεσκόπια στη Γη αλλά και στο διάστημα. Η πρόσκρουση απέδειξε ότι είναι εφικτή η αλλαγή της τροχιάς του μικρότερου αστεροειδούς.

Πριν από τη σύγκρουση, ο Δίμορφος χρειαζόταν 11 ώρες και 55 λεπτά για να ολοκληρώσει μια περιφορά γύρω από τον Δίδυμο. Μετά την πρόσκρουση του DART, η διάρκεια της τροχιάς του μειώθηκε κατά περίπου 33 λεπτά. Ωστόσο, η άφιξη του δεύτερου διαστημικού σκάφους, του Hera, θα βοηθήσει τους επιστήμονες να απαντήσουν σε πολλά ακόμη ερωτήματα. «Το DART εξερράγη πάνω στον αστεροειδή, επομένως δεν διαθέτουμε πληροφορίες για την τελική του κατάσταση», εξήγησε ο Michel. «Η πρόσκρουση ενδέχεται να δημιούργησε κάποιον κρατήρα —και αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να προσδιορίσουμε το μέγεθος και το βάθος του. Εναλλακτικά, η πρόσκρουση μπορεί να έχει αλλάξει ριζικά τη μορφή του αστεροειδούς».

Η αποστολή Hera θα αφιερώσει το επόμενο έτος στη μελέτη του Δίμορφου, ενώ θα εξετάσει και τον Δίδυμο. Το διαστημικό σκάφος είναι εξοπλισμένο με πλήθος οργάνων, ενώ μεταφέρει επίσης δύο μικρούς δορυφόρους —στο μέγεθος κουτιού παπουτσιών— οι οποίοι μπορούν να μελετήσουν από κοντά το σημείο της πρόσκρουσης και, στη συνέχεια, να προσεδαφιστούν στον αστεροειδή.

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Ένας βασικός στόχος είναι η μέτρηση της μάζας του Δίμορφου, προκειμένου να προσδιοριστεί πόσο αποτελεσματική ήταν η ώθηση που δέχθηκε από το διαστημικό σκάφος. Οι πληροφορίες αυτές θα αποδεικνύονταν καθοριστικές στην περίπτωση που εντοπίζαμε κάποιον διαστημικό βράχο σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη. «Θα μας βοηθούσε να προβλέψουμε τι θα συνέβαινε αν χρειαζόταν να προσκρούσουμε σε έναν άλλον αστεροειδή», δήλωσε ο καθηγητής Simon Green, πλανητολόγος και μέλος της επιστημονικής ομάδας της αποστολής Hera. «Θα μπορούσαμε να μετρήσουμε τα χαρακτηριστικά του και να συμπεράνουμε: “Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα διαστημικό σκάφος με αυτή τη μάζα, το οποίο θα κινείται με αυτή την ταχύτητα και θα δράσει αρκετά νωρίς, ώστε να εκτρέψουμε τον αστεροειδή σε βαθμό που να αποφύγει τη Γη”».

Οι αστεροειδείς αποτελούν σημαντική απειλή για τον πλανήτη μας. Οι μεγαλύτεροι εξ αυτών, με διάμετρο άνω του ενός χιλιομέτρου, θα μπορούσαν να προκαλέσουν παγκόσμια καταστροφή. Ωστόσο, αστεροειδείς μεσαίου μεγέθους —παρόμοιων διαστάσεων με τον Δίμορφο— θα μπορούσαν να αφανίσουν μια ολόκληρη πόλη.

«Όλοι ξέρουμε τι συνέβη στους δεινόσαυρους, σωστά; Και δεν θέλουμε να συμβεί το ίδιο και σε εμάς», δήλωσε η Carolyn Ernst, από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, η οποία συμμετέχει τόσο στην αποστολή DART όσο και στην αποστολή Hera. «Τα καλά νέα είναι ότι, στο Ηλιακό μας Σύστημα, οι πιθανές απειλές είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με εκατομμύρια χρόνια πριν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη τέτοια ουράνια σώματα εκεί έξω».

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Όπως ανέφερε, οι μεγαλύτεροι αστεροειδείς έχουν εντοπιστεί και κανείς τους δεν κατευθύνεται προς τη Γη. «Τα μικρότερα αντικείμενα δεν αποτελούν ιδιαίτερη απειλή, καθώς η ατμόσφαιρά μας μάς προστατεύει», πρόσθεσε. «Υπάρχει, ωστόσο, ένα ενδιάμεσο εύρος μεγεθών για το οποίο δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται όλα αυτά τα σώματα· μια ενδεχόμενη πρόσκρουση θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για την ανθρωπότητα. Και αν μπορούμε να το εντοπίσουμε και να το γνωρίζουμε, τότε σίγουρα θα θέλαμε οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε».

Οι επιστήμονες επιδιώκουν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τους διαστημικούς βράχους, ώστε να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μπορεί να μας στείλει το Σύμπαν. Το 2027 πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα αποστολή για τον εντοπισμό δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών: πρόκειται για ένα διαστημικό τηλεσκόπιο με την ονομασία Near-Earth Object (NEO) Surveyor (Ερευνητής Αντικειμένων Κοντά στη Γη).

Παράλληλα, σχεδιάζονται και άλλες επισκέψεις σε αστεροειδείς, μεταξύ των οποίων και στον αστεροειδή Άποφις (Apophis), ο οποίος έχει μήκος περίπου 450 μέτρα. Ο Άποφις ανακαλύφθηκε το 2004 και αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι θα μπορούσε να προσκρούσει στη Γη, ενδεχομένως ακόμα και στις 13 Απριλίου 2029.

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Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν πλέον κατανοήσει καλύτερα την τροχιά του και διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να προσκρούσει στον πλανήτη μας για τουλάχιστον τα επόμενα 100 χρόνια. Αντί για σύγκρουση το 2029, ο αστεροειδής θα περάσει σε απόσταση μόλις 32.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης. Αυτό θα προσφέρει στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά έναν διαστημικό βράχο.

Δύο διαστημικά σκάφη πρόκειται να κατευθυνθούν προς τον Άποφι: το Osiris-Apex της NASA (το οποίο στο παρελθόν είχε συλλέξει δείγμα από έναν άλλον αστεροειδή, τον Bennu) και το Ramses, μια κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA).

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