Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η SpaceX σημείωσε νέο ρεκόρ πραγματοποιώντας δύο εκτοξεύσεις πυραύλων Falcon 9 με διαφορά μόλις 38 λεπτών μεταξύ τους.

Η πρώτη αποστολή μετέφερε οκτώ δορυφόρους της εταιρείας Globalstar σε χαμηλή γήινη τροχιά από το Cape Canaveral της Φλόριντα.

Ταυτόχρονα, ένας δεύτερος πύραυλος απογειώθηκε από την Καλιφόρνια εκτελώντας την απόρρητη αποστολή USSF-366 για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η SpaceX διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δορυφορικό δίκτυο παγκοσμίως και αναπτύσσει το πρόγραμμα Starshield για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής ασφάλειας.

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Νέο ρεκόρ στις διαστημικές εκτοξεύσεις κατέγραψε η SpaceX το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου, πραγματοποιώντας δύο εκτοξεύσεις πυραύλων Falcon 9 με διαφορά μόλις 38 λεπτών. Πρόκειται για το μικρότερο χρονικό διάστημα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα μεταξύ δύο διαστημικών πτήσεων της εταιρείας προς τροχιά.

Η SpaceX του Έλον Μασκ έχει εξελιχθεί στον οργανισμό με τον υψηλότερο ρυθμό εκτοξεύσεων παγκοσμίως, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται το Starlink, το μεγαλύτερο δορυφορικό δίκτυο που έχει δημιουργηθεί, με σχεδόν 11.000 δορυφόρους σε τροχιά.

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SpaceX just set a new record by launching two Falcon 9 rockets only 38.5 minutes apart.



SpaceX is operating on another level. 🔥🚀 pic.twitter.com/7NdAvKZoji — DogeDesigner (@cb_doge) August 16, 2026

Η πρώτη εκτόξευση και η απόρρητη αποστολή

Η πρώτη εκτόξευση έγινε από το Cape Canaveral στη Φλόριντα και αφορούσε την αποστολή οκτώ δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) για λογαριασμό της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας Globalstar.

Οι οκτώ δορυφόροι αναπτύχθηκαν επιτυχώς περίπου 56,5 λεπτά μετά την εκτόξευση, με τη διαδικασία ανάπτυξης να ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου έξι λεπτά.

Την ώρα που ο συγκεκριμένος Falcon 9 κατευθυνόταν προς τη χαμηλή γήινη τροχιά, ένας δεύτερος πύραυλος της SpaceX απογειωνόταν από τη βάση των Διαστημικών Δυνάμεων των ΗΠΑ στο Vandenberg, στις κεντρικές ακτές της Καλιφόρνιας.

Η δεύτερη αποστολή, με την ονομασία USSF-366, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, καθώς πρόκειται για απόρρητη αποστολή. Παρά την περιορισμένη πληροφόρηση, παρατηρητές των διαστημικών εκτοξεύσεων έχουν καταφέρει να αντλήσουν ορισμένα στοιχεία και να διατυπώσουν εκτιμήσεις για τον σκοπό της.

«Πιθανότατα πρόκειται για μια ομάδα απόρρητων δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά για κάποια υπηρεσία της αμερικανικής κυβέρνησης βασισμένων στην πλατφόρμα δορυφόρων Starshield της SpaceX, καθώς οι τοποθεσίες όπου αναμένεται να πέσουν τα τμήματα του πυραύλου ταιριάζουν απόλυτα με προηγούμενες εκτοξεύσεις της σειράς Starlink Group 15», έγραψε το NextSpaceflight.com.

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Satellites slide away from SpaceX rocket in orbit



2nd SpaceX mission for US Space Force launched just 38 minutes later with CLASSIFIED payload pic.twitter.com/aPfAUxC9ij — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 16, 2026

Το Starshield είναι ένα πρόγραμμα της SpaceX που χρησιμοποιεί τροποποιημένες εκδόσεις των δορυφόρων Starlink για αποστολές εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Δεν είναι γνωστό πότε και πού το ανώτερο τμήμα του πυραύλου θα απελευθερώσει το/τα ωφέλιμο/α φορτίο/α της USSF-366. Η περιγραφή της αποστολής από τη SpaceX δεν αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες. Η εταιρεία, μάλιστα, τερμάτισε τη ζωντανή μετάδοση λίγο μετά την προσγείωση του πρώτου σταδίου, κάτι που συνηθίζεται στις αποστολές εθνικής ασφάλειας.

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Southern California residents could see a rocket streak across the sky and hear sonic booms Saturday afternoon as SpaceX launches a classified mission for the U.S. Space Force from the Central Coast. https://t.co/alKOtrgLWx pic.twitter.com/jJZPfehxTL — KTLA (@KTLA) August 15, 2026

Επιτυχία

Οι δύο αποστολές του Σαββάτου περιλάμβαναν επιτυχημένες προσγειώσεις πυραύλων. Το πρώτο στάδιο του Falcon 9 που εκτόξευσε την αποστολή της Globalstar επέστρεψε για προσγείωση στο Cape Canaveral περίπου οκτώ λεπτά μετά την εκτόξευση. Το πρώτο στάδιο του Falcon 9 της USSF-366, εν τω μεταξύ, επέστρεψε στη Γη περίπου 8,5 λεπτά μετά την εκτόξευσή του, προσγειωνόμενο στον Ειρηνικό Ωκεανό, πάνω στο πλοίο-πλωτή εξέδρα της SpaceX «Of Course I Still Love You».

Οι δύο διαδοχικές εκτοξεύσεις του Σαββάτου ανέβασαν τον συνολικό αριθμό των εκτοξεύσεων Falcon 9 για το 2026 στις 96. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών — περίπου 75% — ήταν αποστολές για το σμήνος δορυφόρων Starlink.

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