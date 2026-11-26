Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Έλον Μασκ δεσμεύτηκε να προσφέρει δύο μετοχές της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ, μια πρωτοβουλία που εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μετοχές θα διατεθούν μέσω του προγράμματος «Trump Account», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής συμμετοχής των ανηλίκων στο χρηματιστήριο.

Η δωρεά περιλαμβάνει μία μετοχή από την εταιρεία SpaceX και μία προσωπική μετοχή του ίδιου του Μασκ για κάθε ενεργό λογαριασμό.

Παράλληλα, η ανταγωνιστική εταιρεία Anthropic ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου για το κοινό καλό, διαθέτοντας το 5% των μετοχών της.

Οι δύο εταιρείες επιχειρούν με διαφορετικούς τρόπους να διαμοιράσουν μέρος των κερδών τους εν μέσω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

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Δύο μετοχές της SpaceX, της εταιρείας που ασχολείται με το διάστημα και την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), θα δώσει σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ ο Ελον Μασκ, μια απόφαση που θα στοιχίσει 18 δισεκ. δολάρια.

Αν και ο Μασκ, δεν διευκρίνησε εάν οι δωρεές θα αφορούν μόνο λευκά Αμερικανόπουλα ή και παιδιά μεταναστών, σε ανάρτησή του στο δικό του X, δεσμεύτηκε να δώσει μία μετοχή από την εταιρεία και μία από τον ίδιο προσωπικά.

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Επίσης χθες η SpaceX δήλωσε ότι θα διαθέσει μία νεοεκδοθείσα μετοχή Κατηγορίας Α (Class A) σε κάθε ενεργό λογαριασμό «Trump Account», λέγοντας ότι ο Μασκ θα προσφέρει προσωπικά τον ίδιο αριθμό μετοχών.

Το «Trump Account» είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να προσφέρει σε όλους τους Αμερικανούς κάτω των 18 ετών συμμετοχή στο χρηματιστήριο και να τους βοηθήσει να συγκεντρώσουν πλούτο από νεαρή ηλικία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είχαν δημιουργηθεί σχεδόν 70 εκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί.

Οι μετοχές της SpaceX έκλεισαν την Τετάρτη στα 127,44 δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι η δέσμευση του Μασκ εκτιμάται σχεδόν στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ, ο καθαρός πλούτος του οποίου υπολογίζεται στα 824 δισεκ. δολάρια, είχε ανακοινώσει από τον Οκτώβριο ότι θα δώσει μία από τις μετοχές του της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο διέθετε 6,42 δισεκ. μετοχές της εταιρείας.

«Η παροχή μετοχών —οι οποίες αποτελούν συμμετοχές στη μελλοντική οικονομία— απευθείας στους πολίτες είναι ο σωστός δρόμος», είχε προσθέσει ο Μασκ.

Οι περισσότερες από τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες του Μασκ υλοποιούνται μέσω του Ιδρύματος Μασκ (Musk Foundation), το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Τον Οκτώβριο, η πρόεδρος της SpaceX Γκουίν Σότγουελ και ο σύζυγός της δεσμεύτηκαν να διαθέσουν μέρος των μετοχών τους στη SpaceX σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Τραμπ.

Η αντίπαλη εταιρεία της SpaceX, η Anthropic, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι θα δεσμεύσει το 5% των μετοχών της σε ένα νέο ταμείο «για το κοινό καλό». Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρωτοβουλία αυτή, που αποτιμάται στα 54 δισεκ. δολάρια με βάση τις τρέχουσες τιμές, θα της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία να κάνει δωρεές για το καλό της ανθρωπότητας.

Τόσο ο Μασκ όσο και η ανταγωνίστριά του Anthropic έχουν παρουσιάσει ριζικά διαφορετικά σχέδια για τον διαμοιρασμό μέρους των κερδών τους από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τόσο οι πολίτες όσο και πολλοί πολιτικοί επιδιώκουν τη μεγαλύτερη εποπτεία του ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου.

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