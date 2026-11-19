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Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας παραδέχθηκε πως οι πολιτικές δωρεές δεν εγγυώνται εκλογικά αποτελέσματα, δηλώνοντας πως αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα περιόριζε τις δαπάνες του.

Παρά την αποτυχία του υποψηφίου που στήριξε στο Τέξας, ο Μασκ δεν ανησυχεί για την εκλογή της Δημοκρατικής Τζίνα Χινοχόσα, θεωρώντας ότι θα ακολουθήσει μια μετριοπαθή πολιτική.

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Τη μεταμέλειά του για τα σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε προκειμένου να στηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ εξέφρασε ο Έλον Μασκ, αναγνωρίζοντας ότι η τεράστια οικονομική του συνεισφορά δεν απέτρεψε τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών.



«Αισθάνομαι πολύ ανόητος που ξόδεψα τόσα χρήματα και είδα τόσο λίγα αποτελέσματα. Ή ίσως τα πράγματα να ήταν ακόμη χειρότερα», παραδέχθηκε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μιλώντας την Τετάρτη (18/11) στην εκδήλωση DealBook των New York Times, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.



Ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX συμμετείχε στη συζήτηση μέσω βιντεοσύνδεσης από την Κίνα, όπου συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι εκλογές δεν είναι μόνο υπόθεση χρημάτων»

Ο Μασκ εξήγησε ότι βασικός στόχος της οικονομικής του παρέμβασης ήταν να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνέχιζε να βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.



«Τα κίνητρά μου ήταν απλά», ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν θα επιθυμούσε κανένα από τα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα να διαθέτει «υπερπλειοψηφία».



Το εκλογικό αποτέλεσμα, ωστόσο, τον οδήγησε να αναθεωρήσει την άποψή του για την αποτελεσματικότητα των μεγάλων πολιτικών δωρεών.



«Αυτό δείχνει σίγουρα ότι οι εκλογές δεν είναι μόνο υπόθεση χρημάτων», σημείωσε.



«Μπορεί να ρίξεις πολλά χρήματα σε μια προεκλογική διαδικασία και να έχεις συγκριτικά πολύ μικρό αποτέλεσμα», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ότι οι δαπάνες του δεν είχαν την επιρροή που ανέμενε.

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Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν θα έκανε κάτι διαφορετικά, απάντησε κατηγορηματικά: «Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα ξόδευα λιγότερα».



Όπως εξήγησε, θα περιόριζε και τον προσωπικό χρόνο που αφιέρωσε στην εκλογική αναμέτρηση, καθώς προτεραιότητά του παραμένουν οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες, κυρίως στη SpaceX και την Tesla.



Παρά τη δημόσια παραδοχή του, δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι «κάποιοι» εξακολουθούν να «γκρινιάζουν» για τα τεράστια ποσά που διέθεσε για την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων.

Το εκλογικό φιάσκο στο Τέξας και τα εκατομμύρια που δεν έφεραν τη νίκη

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτυχίας των πολιτικών επενδύσεων του Μασκ αποτέλεσε η αναμέτρηση για μία έδρα στη Γερουσία στο Τέξας, όπου ο ίδιος είχε διαθέσει ιδιαίτερα μεγάλα ποσά για την ενίσχυση του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κεν Πάξτον, πρώην γενικού εισαγγελέα της πολιτείας.



Η χρηματοδοτική προσπάθεια για την υποστήριξη του Πάξτον ξεπέρασε τα 220 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται για την εκστρατεία, αν και δημοσιεύματα διαφοροποιούνται ως προς το ακριβές ποσό που προήλθε απευθείας από τον Μασκ.



Παρά την τεράστια οικονομική κινητοποίηση, ο Πάξτον ηττήθηκε από τον 37χρονο Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο, ένα σχετικά νέο πρόσωπο στην αμερικανική πολιτική σκηνή, ο οποίος εξασφάλισε την έδρα στη Γερουσία.



Η ήττα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Μασκ, καθώς το Τέξας αποτελεί βασικό επιχειρηματικό κέντρο των δραστηριοτήτων του.



Στο Όστιν βρίσκονται οι έδρες εταιρειών του, μεταξύ των οποίων η Tesla και η SpaceX, ενώ στην πολιτεία έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη μεγάλες παραγωγικές εγκαταστάσεις για ηλεκτρικά οχήματα, μικροτσίπ και άλλες τεχνολογίες.



Τι είπε για τη νέα Δημοκρατική κυβερνήτρια του Τέξας

Ο Μασκ ρωτήθηκε επίσης για τη Τζίνα Χινοχόσα, τη Δημοκρατική που επικράτησε στις εκλογές για την κυβερνητική θέση του Τέξας και πρόκειται να διαδεχθεί τον Ρεπουμπλικάνο Γκρεγκ Άμποτ τον Ιανουάριο του 2027.



Παρά την πολιτική τους διαφοροποίηση, ο δισεκατομμυριούχος δεν εμφανίστηκε ανήσυχος για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αλλαγή ηγεσίας στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.



Αντιθέτως, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η νέα κυβερνήτρια θα ακολουθήσει σχετικά μετριοπαθή πολιτική.



«Νομίζω ότι θα είναι αρκετά μετριοπαθής», δήλωσε.



«Δεν νομίζω πως θα είναι κυβερνήτρια της άκρας αριστεράς», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι, με βάση όσα έχει πληροφορηθεί για εκείνη, δεν αναμένει ιδιαίτερα προβλήματα.



«Με βάση όσα έχω ακούσει γι’ αυτή, νομίζω πως τα πράγματα θα πάνε καλά στο Τέξας με την Τζίνα κυβερνήτρια», κατέληξε.