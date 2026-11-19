Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Booking.com παρουσίασε εννέα νέες ταξιδιωτικές τάσεις για το 2027, οι οποίες βασίζονται σε έρευνα μεταξύ 28.000 ταξιδιωτών από 32 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως.

Οι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον εξατομικευμένες εμπειρίες που ανταποκρίνονται στην προσωπικότητα, τη διάθεση και τις ανάγκες τους, απομακρυνόμενοι από τα παραδοσιακά και προβλέψιμα τουριστικά πρότυπα.

Οι τάσεις περιλαμβάνουν την επιλογή συνταξιδιωτών με βάση τις οικονομικές δυνατότητες, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για επαγγελματική διαχείριση και την αναζήτηση προορισμών που ευθυγραμμίζονται με το επιθυμητό συναίσθημα.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ενδιαφέρον για ασυνήθιστες δραστηριότητες, όπως η επαφή με το μεταφυσικό, η βελτίωση της ευεξίας κατά τις πτήσεις και η χρήση των ταξιδιών για την επίλυση προσωπικών ή εργασιακών ζητημάτων.

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Ανατροπές στις ταξιδιωτικές συνήθειες, απρόσμενοι προορισμοί, αυστηρότερα κριτήρια στην επιλογή συνταξιδιωτών, ακόμη και διακοπές με στόχο την επικοινωνία με τον… άλλο κόσμο. Το 2027 αναμένεται να φέρει μια διαφορετική φιλοσοφία στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σχεδιάζουν και απολαμβάνουν τα ταξίδια τους, σύμφωνα με τις νέες ταξιδιωτικές προβλέψεις της Booking.com, της δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας κρατήσεων.

Η γνωστή πλατφόρμα παρουσιάζει εννέα τάσεις που αναμένεται να διαμορφώσουν τον παγκόσμιο τουρισμό την επόμενη χρονιά, καταγράφοντας μια σαφή μετατόπιση: οι ταξιδιώτες δεν αναζητούν πλέον απλώς έναν όμορφο προορισμό, αλλά εμπειρίες που ανταποκρίνονται στην προσωπικότητα, τη διάθεση, τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους.

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Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα σε περισσότερους από 28.000 ταξιδιώτες, σε 32 χώρες και περιοχές, ενώ για τη διαμόρφωση των προβλέψεων αξιοποιήθηκαν και οι απόψεις εργαζομένων της εταιρείας. Πρόκειται για την 11η ετήσια έκδοση των Travel Predictions της Booking.com, η οποία φέτος συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας της.

Τα ποσοστά αποτυπώνουν τις προθέσεις και τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων και όχι απαραίτητα βεβαιωμένες μελλοντικές συμπεριφορές. Ωστόσο, σκιαγραφούν ένα ενδιαφέρον τοπίο για το πώς ενδέχεται να αλλάξει η ταξιδιωτική εμπειρία.

Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Booking.com: 1. Plot Twist Trip – Διακοπές που κανείς δεν περιμένει

Το 2027 οι ταξιδιώτες φαίνεται πως θα θελήσουν να ξεφύγουν από την εικόνα που έχουν δημιουργήσει οι άλλοι για αυτούς. Σύμφωνα με την έρευνα, το 77% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει διακοπές με σκοπό να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό από τον συνηθισμένο χαρακτήρα και τις συνήθειές του.

Για το 36%, μάλιστα, μέρος της διασκέδασης είναι να αιφνιδιάσει φίλους και συγγενείς με τις ταξιδιωτικές του επιλογές. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή προορισμού, αλλά για την επιθυμία να δοκιμάσουν κάτι που μέχρι πρότινος θεωρούσαν ότι δεν τους ταιριάζει.

Ενδεικτικό είναι ότι το 29% έχει διαγράψει ή αποφύγει να δημοσιεύσει φωτογραφίες από διακοπές επειδή τις θεωρούσε υπερβολικά συνηθισμένες ή προβλέψιμες. Η νέα τάση θέλει τις διακοπές να γίνονται μια προσωπική περιπέτεια, με απρόσμενες επιλογές και εμπειρίες που δύσκολα χωρούν σε ένα τυπικό ταξιδιωτικό πρόγραμμα.

Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Booking.com: 2. Social Currency – Το πορτοφόλι καθορίζει ποιος θα έρθει μαζί

Η επιλογή των συνταξιδιωτών αποκτά όλο και πιο πρακτικά κριτήρια, με το οικονομικό να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Οι διαφορετικές δυνατότητες και προσδοκίες σχετικά με τα έξοδα μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις ακόμη και ανάμεσα σε στενούς φίλους.

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Το 50% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι έχει ξανασκεφτεί ποιον θα προσκαλέσει σε ένα ταξίδι εξαιτίας των διαφορών στις οικονομικές δυνατότητες. Παράλληλα, το 51% έχει βιώσει διαφωνίες ή εντάσεις στις διακοπές λόγω διαφορετικών αντιλήψεων για τα χρήματα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 38% έχει φτάσει στο σημείο να αποκλείσει κάποιο άτομο από μια ταξιδιωτική παρέα για τον ίδιο λόγο.

Στην περίπτωση των γονέων, η επιθυμία για προσωπικό χρόνο είναι επίσης έντονη: το 61% δηλώνει ότι θα ήθελε να ταξιδέψει χωρίς τα παιδιά του, ώστε να διαθέσει περισσότερα χρήματα στον εαυτό του και στις δικές του ανάγκες.

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Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Booking.com: 3. Vibe Check(In) – Προορισμός με βάση τη διάθεση και όχι τον χάρτη

Κι αν η επόμενη ταξιδιωτική αναζήτηση δεν ξεκινούσε από το «πού θέλω να πάω», αλλά από το «πώς θέλω να αισθάνομαι»; Αυτή είναι η λογική της νέας τάσης που περιγράφει η Booking.com.

Το 81% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα επέλεγε έναν προορισμό με βασικό κριτήριο το συναίσθημα που επιθυμεί να βιώσει και όχι τόσο τη γεωγραφική τοποθεσία. Επιπλέον, το 76% θα χρησιμοποιούσε ένα εργαλείο αναζήτησης που θα πρότεινε προορισμούς ανάλογα με την ψυχολογική του διάθεση.

Ιδιαίτερα δεκτική σε αυτή την προσέγγιση εμφανίζεται η Generation Z. Το 76% των ταξιδιωτών της συγκεκριμένης γενιάς θα ήταν πρόθυμο να μοιραστεί με έναν ταξιδιωτικό πάροχο δεδομένα από φορετές συσκευές, πληροφορίες από το κινητό του και στοιχεία σχετικά με τη συναισθηματική του κατάσταση, προκειμένου να λάβει εξατομικευμένες προτάσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στους Baby Boomers περιορίζεται στο 35%.

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Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Booking.com: 4. The All-Exclusive – Τέλος στα πακέτα διακοπών που περιλαμβάνουν τα πάντα;

Μια διαφορετική αντίληψη για τις διακοπές φαίνεται να διαμορφώνεται και γύρω από τα all-inclusive πακέτα. Οι ταξιδιώτες θέλουν πλέον να πληρώνουν για όσα πραγματικά χρησιμοποιούν, χωρίς να επιβαρύνονται με υπηρεσίες που δεν τους ενδιαφέρουν.

Η αλλαγή συνδέεται με τις νέες διατροφικές συνήθειες, την αυξανόμενη προσοχή στην υγεία και τον τρόπο ζωής, αλλά και με την τάση περιορισμού της κατανάλωσης αλκοόλ.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 67% αναφέρει ότι κάποια αλλαγή στην υγεία, στη σωματική κατάσταση ή στον τρόπο ζωής του έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια την επιλογή προορισμού ή δραστηριοτήτων στις διακοπές.

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Παράλληλα, το 66% θα ήθελε ένα ταξιδιωτικό πακέτο που να επιτρέπει την αφαίρεση υπηρεσιών τις οποίες δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ενώ το 58% δηλώνει ότι η διατροφή του θα μπορούσε να επηρεάσει την επιλογή καταλύματος ή προορισμού.

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Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι πλέον ένα πακέτο με όσο το δυνατόν περισσότερες παροχές, αλλά μια πρόταση προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του ταξιδιώτη.

Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Booking.com: 5. Trip to the Beyond – Διακοπές με φαντάσματα και παραφυσικές εμπειρίες

Από τις πιο ασυνήθιστες τάσεις για το 2027 είναι η αυξανόμενη περιέργεια για το μεταφυσικό, τις στοιχειωμένες τοποθεσίες και τις εμπειρίες που σχετίζονται με τον θάνατο και τη μεταθανάτια ζωή.

Το 65% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για ταξιδιωτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με παραφυσικά φαινόμενα. Το 48% θα ήταν πρόθυμο να συμμετάσχει σε μια εμπειρία με την ελπίδα να επικοινωνήσει με κάποιον από τον «άλλο κόσμο».

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Επιπλέον, το 50% εκφράζει ενδιαφέρον για δραστηριότητες που θέτουν δύσκολα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο, τη μεταθανάτια ζωή και την πνευματικότητα.

Οι συγκεκριμένες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν επισκέψεις σε ιστορικά στοιχειωμένα μέρη, αφηγήσεις μυστηριωδών γεγονότων και οργανωμένες εμπειρίες με παραφυσικό περιεχόμενο. Για ένα μέρος των ταξιδιωτών, η αναζήτηση δεν αφορά μόνο την περιπέτεια, αλλά και την ανάμνηση αγαπημένων προσώπων και την ανάγκη για μια διαφορετική μορφή συναισθηματικής σύνδεσης.

Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Booking.com: 6. PTO: Powered by AI – Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τη δουλειά όσο οι ταξιδιώτες κάνουν διακοπές

Η τεχνητή νοημοσύνη διεκδικεί πλέον ρόλο και στην οργάνωση της επαγγελματικής ζωής κατά τη διάρκεια των διακοπών. Στόχος είναι οι ταξιδιώτες να απολαμβάνουν πραγματικά τον ελεύθερο χρόνο τους, χωρίς να αγχώνονται για τα συσσωρευμένα μηνύματα και τις εκκρεμότητες που τους περιμένουν στο γραφείο.

Το 58% αναφέρει ότι η τελευταία ημέρα των διακοπών του είναι λιγότερο ευχάριστη επειδή σκέφτεται την επιστροφή στην εργασία, ενώ το 38% παίρνει μαζί του φορητό υπολογιστή για να παρακολουθεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Σε αυτό το σημείο έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Το 64% θα ενδιαφερόταν να αναθέσει σε έναν AI agent τη διαχείριση της εργασίας του όσο βρίσκεται σε διακοπές. Μάλιστα, το 43% θα αισθανόταν άνετα να του επιτρέψει να διαχειρίζεται τα email και τις διοικητικές εκκρεμότητές του.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το 44% θα αξιοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη για να ενημερωθεί για όλα όσα συνέβησαν όσο απουσίαζε, εξασφαλίζοντας ενδεχομένως μία επιπλέον ημέρα διακοπών πριν επιστρέψει στην εργασία του.

Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Booking.com: 7. Hotel in the Sky – Το αεροπλάνο μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ευεξίας

Η ταξιδιωτική εμπειρία δεν θα ξεκινά πλέον μόνο όταν ο επιβάτης φτάνει στον προορισμό του. Το 2027, η ευεξία αναμένεται να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις αεροπορικές μετακινήσεις, με τους ταξιδιώτες να ζητούν συνθήκες που θα τους επιτρέπουν να φτάνουν ξεκούραστοι και ανανεωμένοι.

Ενδεικτικά, το 87% δηλώνει ότι θα επέλεγε ένα ταξίδι μεγάλης διάρκειας, εφόσον ήταν εγγυημένο ότι θα έφτανε στον προορισμό του ξεκούραστο.

Στις υπηρεσίες που θα ήθελαν να προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες περιλαμβάνονται ειδικά μενού φαγητού και ποτών ή συμβουλές για την κατανάλωση καφεΐνης με στόχο τη βελτίωση του ύπνου (33%), ειδικός φωτισμός για τον περιορισμό του jet lag (20%) και σετ περιποίησης της επιδερμίδας (19%).

Μάλιστα, το 24% θα επέλεγε ακόμη και μια ειδικά διαμορφωμένη ζώνη ησυχίας χωρίς παιδιά μέσα στο αεροσκάφος. Έτσι, η άνεση κατά τη διάρκεια της πτήσης μετατρέπεται σε βασικό κριτήριο επιλογής ενός ταξιδιού.

Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Booking.com: 8. Sweat Synergy – Ταξίδια για αθλητισμό και νέες φιλίες

Ο μοναχικός ταξιδιώτης δεν σημαίνει απαραίτητα και μοναχικές εμπειρίες. Μία ακόμη τάση που αναδεικνύεται για το 2027 είναι ο συνδυασμός αθλητικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών γνωριμιών.

Η συμμετοχή σε έναν αγώνα δρόμου, μια πεζοπορία ή μια απαιτητική σωματική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για τη δημιουργία νέων σχέσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 66% όσων έχουν ταξιδέψει μόνοι τους αναφέρει ότι μια κοινή σωματική δραστηριότητα ή αθλητική πρόκληση τούς βοήθησε να δημιουργήσουν μια φιλία ή μια σχέση που διατηρήθηκε και μετά το ταξίδι.

Παράλληλα, το 55% θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει σε μια κοινότητα ανθρώπων με κοινά αθλητικά ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το 52% των μοναχικών ταξιδιωτών θα ήθελε να ταξιδέψει για να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει σε κάποια αθλητική διοργάνωση. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η επίδοση ή το μετάλλιο, αλλά οι γνωριμίες και η αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα.

Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Booking.com: 9. Trailside Therapy – Ζευγάρια που ταξιδεύουν για να λύσουν τις διαφορές τους

Μια διαφορετική διάσταση αποκτούν και οι ρομαντικές αποδράσεις. Αντί για τα καθιερωμένα δείπνα υπό το φως των κεριών και τις θεραπείες χαλάρωσης για δύο, όλο και περισσότεροι φαίνεται να βλέπουν τα ταξίδια ως ευκαιρία να αντιμετωπίσουν προβλήματα στη σχέση τους.

Σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες (47%) θα εξέταζε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι με σκοπό να επιλύσει διαφωνίες ή συγκρούσεις με τον σύντροφό του.

Επιπλέον, το 81% θεωρεί ότι τουλάχιστον μία δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών μπορεί να διευκολύνει τις ειλικρινείς συζητήσεις, ακόμη και για δύσκολα ζητήματα.

Η δραστηριότητα που αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι το περπάτημα ή η πεζοπορία, με ποσοστό 35%. Η κοινή διαδρομή, μακριά από τους περισπασμούς της καθημερινότητας, φαίνεται πως δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για συζητήσεις που συχνά αναβάλλονται.

Booking.com: Διακοπές χωρίς παιδιά, επαφή με φαντάσματα και AI – Οι 9 τάσεις που αλλάζουν τα πάντα στα ταξίδια το 2027

Το ταξίδι του 2027 θα είναι περισσότερο προσωπικό από ποτέ

Οι εννέα τάσεις της Booking.com αποτυπώνουν μια σημαντική αλλαγή στην ταξιδιωτική κουλτούρα. Οι διακοπές δεν αντιμετωπίζονται πλέον αποκλειστικά ως μια ευκαιρία ξεκούρασης ή επίσκεψης σε έναν δημοφιλή προορισμό.

Η προσωπική διάθεση, οι οικονομικές δυνατότητες, η υγεία, οι ανθρώπινες σχέσεις, η ανάγκη για νέες εμπειρίες και η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνουν ένα διαφορετικό μοντέλο ταξιδιού.

Από τις διακοπές χωρίς παιδιά και τις παραφυσικές εμπειρίες μέχρι τους AI agents που αναλαμβάνουν τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, το βασικό χαρακτηριστικό της νέας εποχής είναι η εξατομίκευση.

Με άλλα λόγια, το 2027 δεν θα έχει τόση σημασία μόνο το πού θα ταξιδέψει κανείς, αλλά κυρίως το τι θέλει να ζήσει, με ποιον και πώς θέλει να αισθανθεί επιστρέφοντας.

(Με πληροφορίες από Booking.com, ynetnews.com)