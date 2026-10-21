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Επίσημη έρευνα σε βάρος της Booking.com ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η δημοφιλής πλατφόρμα κρατήσεων λαμβάνει επαρκή μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από διαδικτυακές απάτες. Η Κομισιόν εξετάζει κατά πόσον η εταιρεία έχει αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους και έχει εφαρμόσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς αντιμετώπισής τους, όπως προβλέπει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσίασε εκπρόσωπος της Κομισιόν κατά τη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες. Το 66% των διαδικτυακών ξενοδοχειακών κρατήσεων στην Ευρώπη πραγματοποιείται μέσω της Booking.com, ενώ η ίδια η εταιρεία έχει αναφέρει αύξηση των περιστατικών απάτης κατά 500% μεταξύ 2022 και 2024.

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Η έρευνα επικεντρώνεται σε τρεις τομείς.

Πρώτον, στις ψεύτικες καταχωρίσεις καταλυμάτων, ακόμη και ξενοδοχείων που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν εάν η πλατφόρμα εντοπίζει και απομακρύνει αποτελεσματικά τέτοιες αγγελίες, καθώς και προσφορές καταλυμάτων που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.

Δεύτερον, στις απάτες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), κατά τις οποίες επιτήδειοι εκμεταλλεύονται στοιχεία κρατήσεων και προσωπικά δεδομένα πελατών για να αποσπάσουν χρήματα. Η Επιτροπή θα ελέγξει ειδικότερα τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της πλατφόρμας και των ξενοδοχείων, αλλά και την ασφάλεια του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων.

Τρίτον, στις πληρωμένες καταχωρίσεις που εμφανίζονται ψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης, χωρίς ενδεχομένως να επισημαίνονται καθαρά ως διαφημίσεις. Ξενοδοχεία μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη προβολή καταβάλλοντας υψηλότερη προμήθεια, πρακτική νόμιμη υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής ενημερώνεται.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κλείνουν τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης», δήλωσε η αρμόδια εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν.

Η Booking.com δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Επιτροπή και παραμένει προσηλωμένη στην καταπολέμηση της διαδικτυακής απάτης.

Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, η εταιρεία κινδυνεύει με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της. Η έναρξη της έρευνας δεν προδικάζει την τελική απόφαση.