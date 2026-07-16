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Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις φιλοξενούν καθημερινά πάνω από 1.000 επισκέπτες, παρά την απαγόρευση ενοικίασης τέτοιων ακινήτων που επέβαλε η Ρουμανία το 2024.

Οι πλατφόρμες δεν απαιτούν από τους ιδιοκτήτες να δηλώνουν τη δομική αρτιότητα των ακινήτων τους, μεταθέτοντας την ευθύνη στους ίδιους.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η πόλη παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη σε ισχυρούς σεισμούς, καθώς μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος έχει καταστεί δομικά ασταθές.

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Περισσότερα από 200 παράνομα διαμερίσματα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, που νοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας AIRBNB και του Booking.com, είναι σε ετοιμόροπα κτίρια τα οποία στον πρώτο μεγάλο σεισμό είναι πολύ πιθανό να καταρρεύσουν θάβοντας στα συντρίμια τους ενοίκους.

Σύμφωνα με το Guardian, η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το Re:Rise, έναν ρουμανικό οργανισμό που εργάζεται για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου, εντόπισε τουλάχιστον 207 παράνομα τουριστικά ακίνητα στο Βουκουρέστι στα τέλη Μαίου, που ενοικιάζονται από τις δύο πλατφόρμες στο Βουκουρέστι και φιλοξενούν περισσότερoυς από 1.000 επισκέπτες κάθε βράδυ.

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Το Booking.com κατέγραψε 116 από αυτά, 47 ήταν στο Airbnb και 44 καταχωρίσεις ήταν και στις δύο πλατφόρμες ενώ όλα βρίσκονταν σε κτίρια που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το υψηλότερο επίπεδο σεισμικού κινδύνου.

Ο κίνδυνος ενός μεγάλου σεισμού στο Βουκουρέστι δεν είναι αμελητέος καθώς η πόλη είναι η πιο σεισμικά ευάλωτη πρωτεύουσα στην ΕΕ, με δύο μεγάλους σεισμούς τον τελευταίο αιώνα, με τον πιο πρόσφατο, το 1977, που σκότωσε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους, τραυμάτισε περισσότερους από 10.000 και κατέστρεψε 32 κτίρια σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ένας τέτοιος σεισμός είναι αναπόφευκτος μέσα στα επόμενα χρόνια, προειδοποιώντας ότι η ζημιά θα μπορούσε να ξεπεράσει κατά πολύ εκείνη των προηγούμενων καταστροφών, επειδή μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος της πόλης έχει καταστεί δομικά ασταθές τις τελευταίες δεκαετίες.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις μη ασφαλείς κατοικίες το 2024, η Ρουμανία απαγόρευσε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις σε κτίρια υψηλού κινδύνου, που ταξινομούνται ως RS1.

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 404 κτίρια ανήκουν σε αυτή την κατηγορία με την ενοικίασή τους να έχει κριθεί παράνομη και τους ιδιοκτήτες να απειλούνται με πρόστιμα από 1.000 έως 2.000 € εάν καταπατήσουν το νόμο.

Ωστόσο, αυτοί οι κίνδυνοι σπάνια γίνονται σαφείς στους τουρίστες που κάνουν κράτηση σε αυτά τα διαμερίσματα ρισκάροντας ακόμη και τη ζωή τους, καθώς ούτε η Airbnb ούτε η Booking.com απαιτούν από τους οικοδεσπότες να δηλώνουν εάν τα ακίνητά τους είναι δομικά άρτια.

«Δοκιμάσαμε ό,τι ήταν δυνατόν για να ειδοποιήσουμε τις πλατφόρμες για αυτό το πρόβλημα, αλλά μας είπαν ότι είναι ευθύνη των ιδιοκτητών, όχι δική τους», δήλωσε ο Matei Sumbasacu, πολιτικός μηχανικός και ιδρυτής του Re:Rise.

Μια καταχώρηση που βρέθηκε από την Guardian και το Re:Rise στο Airbnb, ένα «διαμέρισμα σχεδιαστών» δύο υπνοδωματίων στην πλατεία Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης, χρεώνει περίπου 100 ευρώ τη βραδιά και φιλοξενεί έως και έξι άτομα. Μια κριτική από μια οικογένεια που έμεινε εκεί τον περασμένο Οκτώβριο σημείωσε ότι το κτίριο ήταν «παλιό και φαίνεται προβληματικό από έξω».