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Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται αυτήν την περίοδο 1.500 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), καθώς το υπουργείο Τουρισμού ενεργοποιεί το νέο σύστημα εποπτείας για την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και ποιότητας που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν επιλεγεί για έλεγχο λαμβάνουν σταδιακά ενημερωτικά e-mails, με τα οποία καλούνται να αποστείλουν μέσα σε δέκα ημέρες όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και δεν εντοπιστούν παραβάσεις, ο έλεγχος ολοκληρώνεται διοικητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθεί επιτόπια αυτοψία από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού ή μικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ.

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Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Η μη συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές ή η άρνηση ελέγχου επισύρει πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε έναν χρόνο και φθάνει τις 20.000 ευρώ για κάθε επόμενη παράβαση.

Οι ιδιοκτήτες δεν αρκεί να διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά πρέπει να αποδεικνύουν ότι το κατάλυμα πληροί στην πράξη τις απαιτήσεις ασφαλείας. Μεταξύ άλλων απαιτούνται ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, φωτεινή σήμανση διαφυγής, πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Η πιλοτική αυτή φάση αφορά 1.500 καταλύματα, όμως το υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει τη σταδιακή επέκταση των ελέγχων σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.