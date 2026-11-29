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Τραγωδία σημειώθηκε στην Ονδούρα, όπου εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που κατέληξε σε χαράδρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στην περιοχή Κουέστα ντε λα Βιρχέν, στο διαμέρισμα Κομαγιάγουα, στην κεντρική Ονδούρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και το όχημα να βγει από τον δρόμο και να πέσει σε γκρεμό.

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Το λεωφορείο ανήκε στην εταιρεία μεταφορών Carolina και εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα προς την πόλη Λα Εσπεράνσα, στην επαρχία Ιντιμπούκα, μεταφέροντας περίπου 50 επιβάτες.

Ο τραγικός απολογισμός και οι επιχειρήσεις διάσωσης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ονδούρας, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται ο οδηγός του λεωφορείου, τρεις ακόμη άνδρες και πέντε γυναίκες.

Η πτώση του λεωφορείου προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στους επιβάτες, καθώς αρκετοί τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία διασώστη, ορισμένοι εκτινάχθηκαν από το όχημα κατά τη διάρκεια της πτώσης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Ερυθράς Ημισελήνου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να διακομιστούν στην πρωτεύουσα.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους και της θέσης στην οποία κατέληξε το λεωφορείο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της σύγκρουσης, προκειμένου να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του λεωφορείου.

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Ο πρόεδρος της Ονδούρας, Νάσρι Ασφούρα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ζήτησε να παρασχεθεί κάθε δυνατή φροντίδα στους τραυματίες.

Το νέο πολύνεκρο τροχαίο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα σοβαρών οδικών δυστυχημάτων στην Κεντρική Αμερική.

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