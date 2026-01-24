Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων, που προκάλεσαν έντονο δημόσιο διάλογο και αντιδράσεις, σχολίασε ο Σωτήρης Τσαφούλιας μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Ο γνωστός σκηνοθέτης τοποθετήθηκε με μετριοπαθή αλλά σαφή λόγο, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα που φέρει πλέον κάθε δημόσια τοποθέτηση της Καρυστιανού.

«Μια μητέρα, όπως η Μαρία Καρυστιανού, αυτόματα γίνεται μητέρα όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το πρόσωπό της έχει αποκτήσει ισχυρό συμβολισμό στη δημόσια σφαίρα. Όπως εξήγησε, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς –κατά την άποψή του– υπάρχουν παγίδες που στήνονται σε δημόσια πρόσωπα με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σημείωσε ότι η δημόσια παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού δεν πρόκειται να περιοριστεί και πως στο μέλλον θα κληθεί να τοποθετηθεί για πολλά κρίσιμα ζητήματα. «Ήταν σφάλμα και η δήλωσή της και το να μπει σε αυτό το πεδίο συζήτησης», είπε, διευκρινίζοντας ότι ορισμένα θέματα απαιτούν ιδιαίτερη γνώση, ευαισθησία και θεσμική προσέγγιση.

Κλείνοντας, ο σκηνοθέτης τόνισε ότι η ουσία δεν βρίσκεται στην αντιπαράθεση, αλλά στη διατήρηση της αξιοπρέπειας και της ενότητας, ειδικά όταν οι δημόσιες παρεμβάσεις προέρχονται από πρόσωπα που έχουν ήδη γίνει σύμβολα για την κοινωνία.