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Οι συνεργάτες της εκπομπής δήλωσαν ενωμένοι απέναντι στα σχόλια της Ζήνας Κουτσελίνη για την τηλεοπτική παρουσία της ομάδας.

Η Μαρία Αντωνά είχε αντιδράσει μέσω κοινωνικών δικτύων, επικρίνοντας την υποτίμηση της επαγγελματικής της προσπάθειας από μια έμπειρη παρουσιάστρια.

Η Ζήνα Κουτσελίνη ζήτησε δημόσια συγγνώμη, διευκρινίζοντας πως τα σχόλιά της αφορούσαν τη σκηνοθετική επιμέλεια και όχι το πρόσωπο της δημοσιογράφου.

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Τη στήριξή του στη Μαρία Αντωνά εξέφρασε δημόσια ο Ζήσης Μούσιος, με αφορμή το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο δημοσιογράφος, μέσα από την εκπομπή «MEGA Non Stop», έστειλε το δικό του μήνυμα προς την παρουσιάστρια, τονίζοντας πως η ομάδα της εκπομπής είναι ενωμένη.

Η σημερινή εκπομπή ξεκίνησε με διαφορετικό τρόπο, καθώς ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας θέλησαν να δείξουν έμπρακτα ότι βρίσκονται στο πλευρό της συνεργάτιδάς τους.

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«Πρώτα απ’ όλα να το φτιάξουμε λίγο σωστά. Σακάκι βλέπω. Σακάκι μίνι είναι αυτό, Μαρία μου; Μίνι, μίνι. Εγώ πουκάμισο. Δεν το πετύχαμε, όμως, δεν το κάναμε σωστά. Γιατί δεν το κάναμε σωστά; Αλλιώς έπρεπε. Αλλά για να είναι πιο εύκολο, Ζήσης, Μαρία, Βασίλης, ακόμη πιο εύκολο», ανέφερε αρχικά ο Ζήσης Μούσιος.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο κλίμα μεταξύ των συνεργατών της εκπομπής, υπογραμμίζοντας πως παραμένουν ενωμένοι και πως οποιαδήποτε επίθεση σε ένα μέλος της ομάδας αφορά και τους υπόλοιπους.

«Και να θυμάστε κι ένα πράγμα, ότι εδώ είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, αγαπημένοι άνθρωποι. Δεν πειράξαμε ποτέ κανέναν, ούτε θα πειράξουμε ποτέ κανέναν, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Και αν πειράζετε έναν, πειράζετε τρεις. Έτσι, για να τα λέμε αυτά», πρόσθεσε.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση»

Αφορμή για την τοποθέτηση του Ζήση Μούσιου στάθηκε το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για την εκπομπή «MEGA Non Stop», το οποίο προκάλεσε την ενόχληση της Μαρίας Αντωνά.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, όταν η παρουσιάστρια του Star, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», σχολίασε τις τηλεοπτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Αναφερόμενη στην εκπομπή του MEGA, στην οποία συμμετέχουν η Μαρία Αντωνά, ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας, στάθηκε τόσο στη διάταξη του πλατό όσο και στην παρουσία των τριών δημοσιογράφων.

«Στο Mega είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Δεν μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη, ενώ συμπλήρωσε: «Εμένα δεν με χαλάνε πια τα σκηνικά, ρε παιδιά, δεν είναι τα σκηνικά. Είπα να μη μιλάω, αλλά μιλάω».

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Η απάντηση της Μαρίας Αντωνά στη Ζήνα Κουτσελίνη

Η αναφορά στο «μίνι» προκάλεσε την αντίδραση της Μαρίας Αντωνά, η οποία επέλεξε να απαντήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκε η τηλεοπτική της παρουσία.

«Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια.

Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη», έγραψε η Μαρία Αντωνά στο Instagram Story της.

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Η δημόσια συγγνώμη της Ζήνας Κουτσελίνη

Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, η Ζήνα Κουτσελίνη επανήλθε στο θέμα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή της στο Star, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τη Μαρία Αντωνά.

Η παρουσιάστρια διευκρίνισε ότι το σχόλιό της αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο ήταν στημένη η εκπομπή και όχι την επαγγελματική παρουσία της δημοσιογράφου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε ήδη επικοινωνήσει μαζί της προσωπικά.

«Μαράκι, γιατί ένιωσα ότι ένιωσες ότι σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Στο έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα. Δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Για άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν ένα μίνι και δύο σακάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη.

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