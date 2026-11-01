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Η υπόθεση της ΜΚΟ που συγκέντρωνε εκατομμύρια ευρώ επικαλούμενη τις ανάγκες παιδιών με σοβαρές ασθένειες αποκτά νέα διάσταση, καθώς έξι συλληφθέντες ετοιμάζονται να βρεθούν ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.

Πίσω από τις συγκινητικές εκκλήσεις για βοήθεια, τις φωτογραφίες άρρωστων παιδιών και τη συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων σε φιλανθρωπικές δράσεις, οι αστυνομικές Αρχές περιγράφουν έναν μηχανισμό κακουργηματικής απάτης, υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

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Στην υπόθεση προστίθεται και το αποκλειστικό ρεπορτάζ της HuffPost για τον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που είχαν προσφέρει οικονομική βοήθεια στα παιδιά, μέσω της οργάνωσης.

Ο Νίκος Κοκλώνης και οι δωρεές του που δεν ήθελε να δημοσιοποιηθούν

Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Γεωργιάδης στη HuffPost, ο Νίκος Κοκλώνης είχε βοηθήσει δύο φορές οικογένειες που παρουσιάζονταν να έχουν άμεση ανάγκη οικονομικής υποστήριξης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΜΚΟ είχε δημοσιεύσει ευχαριστήριο μήνυμα, αναφέροντας ότι ο γνωστός παραγωγός δεν επιθυμούσε να γίνει γνωστή η προσφορά του.

Η περίπτωση Κοκλώνη δείχνει πώς η συμμετοχή επώνυμων δωρητών μπορούσε να ενισχύει τη δημόσια εικόνα αξιοπιστίας μιας οργάνωσης, η οικονομική διαχείριση της οποίας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Οικονομόπουλος, Σάκκαρη, Τούνη, Χατζηγιοβάνης και Συνατσάκη στους δωρητές

Δεν ήταν μόνο ο Νίκος Κοκλώνης, την περίπτωση του οποίου αποκάλυψε αποκλειστικά η HuffPost. Στον κατάλογο των γνωστών προσώπων που είχαν ενισχύσει οικονομικά τη ΜΚΟ περιλαμβάνονται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο δημοφιλής τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος με τουλάχιστον 13.000 ευρώ, ο διεθνής ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάνης με 12.450 ευρώ, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη με 8.000 ευρώ, η παρουσιάστρια Μαίρη Συνατσάκη με 1.570 ευρώ και η influencer Ιωάννα Τούνη με 800 ευρώ.

Πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα που ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις για βοήθεια παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Η παρουσία τους στον κατάλογο των δωρητών δεν συνεπάγεται καμία συμμετοχή στην καταγγελλόμενη απάτη. Αντίθετα, η αστυνομική έρευνα εξετάζει πώς η προβολή επώνυμων δωρεών ενίσχυε την αξιοπιστία της οργάνωσης και προσέλκυε νέες προσφορές.

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Τα έξι πρόσωπα που συνελήφθησαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η HuffPost, τα έξι πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι:

● Κ.Φ., γεννημένος το 1989, περίπου 37 ετών.

● Β.Μ., γεννημένη το 1991, περίπου 35 ετών.

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● Π.Μ., γεννημένος το 1994, περίπου 32 ετών.

● Ν.Κ., γεννημένος το 1983, περίπου 43 ετών.

● Γ.Α., γεννημένος το 1991, περίπου 35 ετών.

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● Κ.Χ., γεννημένος το 1988, περίπου 38 ετών.

Οι κατηγορίες διαφοροποιούνται ανά πρόσωπο και περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και αδικήματα σχετικά με την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Όλοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας.

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Η HuffPost γνωρίζει και το όνομα της ΜΚΟ. Η συμμορία της την διακινούσε με τίτλο και στα ελληνικά και στα αγγλικά, με την πρώτη λέξη να έχει σχέση με παιδιά

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Τα εκατομμύρια που δεν έφτασαν στις οικογένειες

Η οικονομική έρευνα εντόπισε τραπεζικές πιστώσεις άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2018–2026.

Από την εξέταση 34 οικογενειών προέκυψε ότι, ενώ οι δωρεές για τις ανάγκες τους ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, οι ίδιες είχαν λάβει περίπου 1.111.176 ευρώ.

Η διαφορά των 2.829.516 ευρώ αποτελεί το μέχρι στιγμής υπολογιζόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

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Παράλληλα, η έρευνα έχει καταγράψει 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα.

Σουίτες των 500 ευρώ, Louis Vuitton, Μύκονος, business class και νυχτερινή ζωή

Την ώρα που γονείς αγωνιούσαν για τη θεραπεία των παιδιών τους, πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας φέρονται να απολάμβαναν έναν τρόπο ζωής γεμάτο πολυτέλεια. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες και οι τραπεζικές κινήσεις που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτουν κρατήσεις σε σουίτες ξενοδοχείων με κόστος 480 και 487 ευρώ τη βραδιά, διακοπές στη Μύκονο, πολυτελή θέρετρα στην Κρήτη, ακριβά δείπνα και διασκέδαση στα μπουζούκια.

Σε εταιρικό λογαριασμό που ερευνάται καταγράφηκαν χρεώσεις 2.700 και 405 ευρώ σε γνωστό οίκο μόδας, αγορές επώνυμων ειδών Louis Vuitton, δαπάνη 574 ευρώ σε εστιατόριο της Μυκόνου και πληρωμές 4.775 ευρώ σε επιχείρηση πολυτελών ξενοδοχείων στην Κρήτη.

Σε άλλη συνομιλία, γυναίκα που ερευνάται δήλωνε ότι ταξιδεύει σχεδόν κάθε εβδομάδα, επιλέγοντας πάντοτε business class, ενώ συζητούσε για αισθητικές θεραπείες χωρίς να προβληματίζεται για το κόστος. Σε διαφορετική περίπτωση, άνδρας ζητούσε συγκεκριμένη σουίτα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ενώ για διαμονή στη Χαλκιδική προτιμούσε πληρωμή με μετρητά.

Όλα αυτά αποτελούν ευρήματα που αξιολογούν οι ανακριτικές Αρχές, οι οποίες καλούνται να προσδιορίσουν ποια έξοδα συνδέονται με χρήματα των δωρεών. Η αντίθεση είναι συγκλονιστική: χρήματα που συγκεντρώνονταν στο όνομα παιδιών με καρκίνο φέρονται να τροφοδοτούσαν έναν κόσμο ακριβών ξενοδοχείων, επώνυμων αγορών και κοσμοπολίτικων απολαύσεων.

Από τις δωρεές στα ποδοσφαιρικά γήπεδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποδοσφαιρικό σκέλος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα αστυνομικά στοιχεία, ο 37χρονος βασικός κατηγορούμενος φέρεται να χρηματοδοτούσε δύο ποδοσφαιρικά σωματεία της Πιερίας, διαθέτοντας συνολικά περισσότερα από 250.000 ευρώ.

Η έρευνα περιγράφει επίσης συμφωνίες για ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση, χρηματικές καταβολές και στοιχηματικές δραστηριότητες.

Οι Αρχές διερευνούν τόσο τη διαδρομή των χρημάτων όσο και τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου.

Η επόμενη κρίσιμη εβδομάδα

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις απολογίες των έξι κατηγορουμένων, που έχουν προγραμματιστεί για τις 3, 4 και 5 Νοεμβρίου.

Η δικαστική έρευνα καλείται να αποσαφηνίσει ποια ποσά χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά για τις ανάγκες των παιδιών, ποια φέρονται να υπεξαιρέθηκαν και ποια ενδεχομένως κατέληξαν στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων.

Πάνω απ’ όλα, όμως, παραμένει το ερώτημα τι συνέβη στις οικογένειες που εμπιστεύθηκαν τις ελπίδες τους σε έναν οργανισμό ο οποίος εμφανιζόταν να υπηρετεί αποκλειστικά την ανθρώπινη αλληλεγγύη.