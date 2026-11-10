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Δις ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια κάθειρξης επιβλήθηκαν στον εργολάβο – πατέρα στην Μύκονο που βίαζε τις δύο ανήλικες κόρες του από την ηλικία των 11 ετών, με το Εφετείο της Σύρου να φτάνει ομόφωνα στην συγκεκριμένη απόφαση.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ανήλικες αδελφές υπέστησαν επανειλημμένους βιασμούς από την ηλικία των 11 ετών. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, που συνεδρίασε στη Σύρο, έκρινε ομόφωνα ένοχο τον πατέρα τους για βιασμό κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Μυκόνου, καθώς ο 51χρονος κατηγορούμενος ήταν γνωστός εργολάβος του νησιού.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι επιμέρους ποινές κάθειρξης που του επιβλήθηκαν ανέρχονταν συνολικά σε 50 χρόνια. Μετά τη συγχώνευσή τους, η τελική ποινή διαμορφώθηκε σε δύο φορές ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια κάθειρξης, όπως ακριβώς είχε αποφασιστεί και σε πρώτο βαθμό. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Παντελής Φλωρόπουλος.

Ο 51χρονος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε για ακόμη μία φορά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι σε βάρος του είχε στηθεί πλεκτάνη και αποδίδοντας την καταγγελία σε εκδικητική στάση της συζύγου του. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του. Η ανακοίνωση της απόφασης πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από ανώνυμη αναφορά στο «Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές. Η καταγγελία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και στη συνέχεια ξεκίνησε η σχετική έρευνα.

Πηγή: cyclades24.gr