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Καλά στην υγεία τους είναι οι 29 επιβαίνοντες (28 μέλη πληρώματος, 1 επιβάτης) του BLUE CARRIER 2, βόρεια της Μυκόνου, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του φορτηγού-οχηματαγωγού αντιμετωπίζεται προς το παρόν από το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου.

Το σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, βρίσκεται περίπου 7-8 ναυτικά μίλια βόρεια της Μυκόνου. Έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα πλωτά και ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, 3 σκάφη της Πυροσβεστικής και 2 ρυμουλκά, καθώς και ιδιωτικά και παραπλέοντα σκάφη. Επίσης έχει δοθεί εντολή σε κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του ΛΣ να μεταβεί στην περιοχή για να συνδράμει, εφόσον χρειαστεί.

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Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, ενώ πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα.

Στο BLUE CARRIER 2 μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα. Πρόκειται για Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 23.986.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ