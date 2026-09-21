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Ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης προτείνει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας στην κεντρική διοίκηση λόγω της υποστελέχωσης και των χρόνιων προβλημάτων διαφθοράς.

Πολλές ποινικές υποθέσεις για πολεοδομικές αυθαιρεσίες καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις εξαιτίας της ελλιπούς προετοιμασίας των σχετικών δικογραφιών και φακέλων.

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ.

Γκαρίπης καταγγέλλει ότι η Πολεοδομία συχνά αδρανεί στην επιβολή προστίμων ή στην εκτέλεση κατεδαφίσεων.

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Στη Μύκονο μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο, προκειμένου να ξεκινήσει σαρωτικούς ελέγχους στην Πολεοδομία του νησιού, μετά τη νέα εισαγγελική έρευνα και τη σφράγιση των εγκαταστάσεών της.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, πρότεινε την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία υπουργείου.

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Ο κ. Γκαρίπης χαρακτήρισε τη σφράγιση της υπηρεσίας αποτέλεσμα απόφασης της Εισαγγελίας Σύρου, το περιεχόμενο της οποίας, όπως ανέφερε, παραμένει απόρρητο. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η Πολεοδομία Μυκόνου βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας.

«Πριν από τρία χρόνια είχε αποφασισθεί η αιφνιδιαστική κατάσχεση χιλιάδων φακέλων της Πολεοδομίας της Μυκόνου», ανέφερε, παραπέμποντας στις προηγούμενες έρευνες για καταγγελίες διαφθοράς στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της Πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, οι υπάλληλοι είναι ελάχιστοι σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί.

«Επαναλαμβάνεται και δυστυχώς θα επαναλαμβάνεται», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται «ριζική λύση», η οποία, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία υπουργείου.

Ο κ. Γκαρίπης αναφέρθηκε και στη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας για τους ελέγχους, σημειώνοντας ότι σήμερα μια αυτοψία μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και με τη χρήση drone.

«Όλες καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ποινικές υποθέσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια για πολεοδομικές αυθαιρεσίες στη Μύκονο.

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Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλιπών φακέλων και δικογραφιών.

«Η Πολεοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες, δεν έχει κάνει τη δουλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας σε αυτή την κατάσταση τις αδυναμίες που, όπως είπε, παρουσιάζονται στις σχετικές δικογραφίες.

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης περιστατικά που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, καταδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελεγκτικά κλιμάκια στο νησί. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια προηγούμενων αιφνιδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του υπουργείου Περιβάλλοντος, υπήρχαν «τσιλιαδόροι» που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων.

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Προσφυγές για πολεοδομικές αυθαιρεσίες και αποφάσεις του ΣτΕ

Ο ποινικολόγος αναφέρθηκε και στις δικαστικές προσφυγές κατοίκων της Μυκόνου σχετικά με πολεοδομικές αυθαιρεσίες, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες δικαιώθηκαν τόσο από το Διοικητικό Εφετείο όσο και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όπως ανέφερε, πελάτες του έχουν επωμιστεί σημαντικό οικονομικό κόστος για τη δικαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου δικαστικές αποφάσεις δεν εφαρμόστηκαν από την Πολεοδομία Μυκόνου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή μπορεί να ενισχύσει στους πολίτες την αίσθηση ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, ακόμη και όταν οι αποφάσεις είναι υπέρ τους.

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Η υπόθεση ξενοδοχειακής μονάδας και η απόφαση του ΣτΕ

Σε συγκεκριμένη υπόθεση που έχει χειριστεί ως δικηγόρος, ο Στέλιος Γκαρίπης αναφέρθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Μύκονο, υποστηρίζοντας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη την κατασκευή της. Όπως είπε, στην υπόθεση εμπλέκεται αιρετός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και, αντί για κατοικία περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευάστηκε μονάδα περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων.

Ο κ. Γκαρίπης υποστήριξε ότι, παρά την αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ εδώ και περίπου έναν χρόνο, δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο ούτε έχει προχωρήσει η κατεδάφιση της κατασκευής.

«Έχει χτίσει, καθ’ ομολογία του, χίλια τετραγωνικά αυθαίρετα και δεν υπάρχει ούτε πρόστιμο επί επτά χρόνια ούτε έχει κριθεί κατεδαφιστέο, παρότι υπάρχει αμετάκλητη απόφαση εδώ και έναν χρόνο του Συμβουλίου της Επικρατείας», ανέφερε.

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Όπως πρόσθεσε, η απόφαση διαβιβάζεται στην Πολεοδομία για εκτέλεση, καταγγέλλοντας ότι «η Πολεοδομία δεν κάνει τίποτα».

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(Με πληροφορίες από ERTnews)