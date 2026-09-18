Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο στη Μύκονο.
Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, στο ξενοδοχείο στην Άνω Μερά στο οποίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς μικρής έκτασης, σε χώρο προσωρινής διαμονής, στην περιοχή Άνω Μερά Μυκόνου. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026