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Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, στο ξενοδοχείο στην Άνω Μερά στο οποίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς μικρής έκτασης, σε χώρο προσωρινής διαμονής, στην περιοχή Άνω Μερά Μυκόνου. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. September 18, 2026