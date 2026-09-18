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Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, στο ξενοδοχείο στην Άνω Μερά στο οποίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.