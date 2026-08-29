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Τη Μύκονο επέλεξε η Κέιτι Πέρι ως έναν από τους σταθμούς των φετινών καλοκαιρινών της διακοπών, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στο νησί των Ανέμων.

Η 41χρονη διεθνής ποπ σταρ βρέθηκε στη Μύκονο στις αρχές Αυγούστου, προσθέτοντας το όνομά της στη μακρά λίστα των διεθνών celebrities που προτίμησαν και φέτος τα ελληνικά νησιά για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

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Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την τραγουδίστρια σε γνωστή παραλία του νησιού, όπου πέρασε χρόνο κάτω από τον ήλιο και απόλαυσε τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, μακριά από το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα.

Οι στιγμές χαλάρωσης της διάσημης τραγουδίστριας δεν πέρασαν απαρατήρητες και οι φωτογραφίες από την παρουσία της στο νησί σύντομα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Στα στιγμιότυπα, η Κέιτι Πέρι φαίνεται να φτάνει στην Ψαρρού με πολυτελές γιοτ, συνοδευόμενη από συνεργάτες της και ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί, η Αμερικανίδα σταρ κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι και τις βόλτες της στη Μύκονο, χωρίς να επιδιώκει τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά εκείνες τις ημέρες, η Κέιτι Πέρι δεν είχε ταξιδέψει μόνη της στην Ελλάδα. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύντροφός της, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο μοιράστηκε μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στα ελληνικά νησιά.

Δείτε φωτογραφίες:

Katy Perry

Katy Perry