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Μια σειρά από φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της οικογένειάς του μοιράστηκε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αποκαλύπτοντας μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές που πέρασαν όλοι μαζί στη Μεσόγειο.

Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε ξεχωρίζει ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο ο πρώην ποδοσφαιριστής φιλά στο στόμα τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, ενώ βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Σε άλλη φωτογραφία καταγράφεται η συνάντησή του με τον Ρονάλντο.

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Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ζευγάρι ταξίδεψε με το πολυτελές γιοτ του, πραγματοποιώντας μια μεγάλη περιήγηση στη Μεσόγειο. Το ταξίδι τους ξεκίνησε από την Ισπανία, συνεχίστηκε στην Ίμπιζα, ενώ στη συνέχεια έφτασαν μέχρι το Σεν Τροπέ και την Ιταλία. Μαζί τους ήταν ο γιος τους, Ρομέο, και η κόρη τους, Χάρπερ.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο 51χρονος Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέβασε στα stories του στο Instagram πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις οικογενειακές τους διακοπές. Σε αρκετές από τις εικόνες πρωταγωνιστεί η Βικτόρια, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τρυφερές και χαλαρές στιγμές.

Η Βικτόρια Μπέκαμ, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα λάτρης της θάλασσας, φαίνεται πως απόλαυσε τις βουτιές της. Μάλιστα, ο σύζυγός της συνόδευσε ένα από τα σχετικά στιγμιότυπα με τη φράση: «Κάποια δεν αγαπά τον ωκεανό, αλλά της άρεσε αυτό».

Σε μια ακόμη φωτογραφία, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια ποζάρουν χαμογελαστοί, με τον πρώην ποδοσφαιριστή να εκφράζει για ακόμη μία φορά δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του.

Από το φωτογραφικό υλικό δεν έλειψαν φυσικά και τα παιδιά τους, Ρομέο και Χάρπερ, ενώ στις οικογενειακές στιγμές συμμετείχαν και οι γονείς του Ντέιβιντ Μπέκαμ, οι οποίοι τους συνόδευσαν στο ταξίδι.

Οι διακοπές των Μπέκαμ συνδύασαν έτσι οικογενειακές στιγμές, χαλάρωση και εξερεύνηση δημοφιλών προορισμών της Μεσογείου, με τον Ντέιβιντ να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από προσωπικά στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.