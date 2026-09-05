Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Χριστουγεννιάτικο κλίμα επικρατεί ήδη στη Μύκονο, καθώς κατάστημα στη Χώρα στόλισε δέντρο που έχει γίνει πόλος έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.

Μπορεί ο Δεκέμβριος να απέχει ακόμη, ωστόσο στο νησί των Ανέμων κάποιοι έχουν ήδη μπει σε εορταστική διάθεση, με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο να τραβά τα βλέμματα στη Χώρα.

Advertisement

Advertisement

Το δέντρο έχει στηθεί στο κατάστημα Anapolo και έχει ήδη γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές, καθώς τόσο επισκέπτες όσο και κάτοικοι σταματούν για να το φωτογραφίσουν και να μοιραστούν τα στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο κατάστημα δεν είναι τυχαία, καθώς τα στολίδια που το διακοσμούν διατίθενται προς πώληση.

Τα στολίδια είναι χειροποίητα, ενώ ορισμένα από αυτά, όπως τα πλεκτά και τα κεραμικά, κατασκευάζονται στη Μύκονο.



