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Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε Πολεοδομίες της Αττικής αλλά και της Μυκόνου.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της HuffPost, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προέβαιναν στην παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, στην τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, στη μείωση καταβληθέντων προστίμων αλλά και σε όλες τις διαδικασίες της Πολεοδομίας, φυσικά με το αντίστοιχο οικονομικό αντάλλαγμα.

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Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν αξιοποίησης καταγγελιών σχετικά με επίμεμπτες ενέργειες υπαλλήλων σε υπηρεσίες πολεοδομικού αντικειμένου της Αττικής και εξελίχθηκε με τη χρήση ειδικών ανακριτικών ενεργειών, καθώς και με τη συνδυαστική αξιολόγηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, φυσικών παρακολουθήσεων, καταθέσεων, ψηφιακών δεδομένων και λοιπού προανακριτικού υλικού.Από την έρευνα των “Αδιάφθορων” προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους, ιεραρχία και καταμερισμό ενεργειών.

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

Μεταξύ των έξι συλληφθέντων είναι ένας ιδιώτης πολιτικός μηχανικός και πέντε επίορκοι υπάλληλοι των Πολεοδομιών Κηφισίας και Αμαρουσίου αλλά και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Οι συλλήψεις τους, μάλιστα, έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την ώρα που αντάλλασσαν χρήματα και δικαιολογητικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τριάντα άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι από τις Πολεοδομίες Μυκόνου, Αγίας Παρασκευής και Νέας Ιωνίας.

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση είχαν δύο άτομα, τα οποία φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική, να αξιοποιούσαν το δίκτυο επαφών τους και να προσδιόριζαν, κατά περίπτωση, το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων. Τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν ειδικότερους ρόλους, ανάλογα με την αρμοδιότητα, τη θέση ή τη δυνατότητα επιρροής τους σε υπηρεσιακές διαδικασίες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους, ως εξής:

Τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνιζαν την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος, καθορίζοντας, κατά περίπτωση, και το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων.



Μέλος με εξειδικευμένη γνώση του πολεοδομικού πλαισίου παρείχε κατευθύνσεις και οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων, προτείνοντας τρόπους διεκπεραίωσης ή τροποποίησης φακέλων, ώστε να εμφανίζονται ως συμβατοί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.



Μέλος αρμόδιο για ζητήματα έκδοσης αδειών φέρεται να αναλάμβανε την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούσαν οικοδομικές άδειες και συναφείς διοικητικές πράξεις, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.



Μέλος αρμόδιο για υποθέσεις αυθαίρετων κατασκευών φέρεται να παρενέβαινε σε διαδικασίες ελέγχου, τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων, παρέχοντας ευνοϊκή μεταχείριση έναντι αμοιβής.



Μέλος με θέση ευθύνης σε υπηρεσιακό επίπεδο φέρεται να αναλάμβανε τη διαχείριση υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, διευκολύνοντας την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.



Ιδιώτης μηχανικός, μέλος της οργάνωσης, λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ ενδιαφερομένων και των λοιπών μελών, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση υποθέσεων, τη μεταφορά αιτημάτων και, κατά περίπτωση, τη διακίνηση χρηματικών ποσών, ενώ φέρεται να συνέβαλλε και στη διαμόρφωση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η λήψη μέτρων αντιπαρακολούθησης. Ειδικότερα, απέφευγαν την ευθεία αναφορά σε χρηματικά ποσά κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ για τα χρήματα χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις, όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά». Παράλληλα, για τον καθορισμό των παράνομων αμοιβών και την παραλαβή χρημάτων, προτιμούσαν δια ζώσης συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα.

Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον -29- περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος, με τα χρηματικά ποσά που απαιτούνταν να κυμαίνονται από -1.000- έως -30.000- ευρώ ανά περίπτωση.Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν εντοπιστεί περισσότερες από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.