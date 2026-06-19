Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν επτά μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διαχειριζόταν δίκτυο πειρατικής τηλεόρασης από το 2017, προκαλώντας οικονομική ζημία 50 εκατομμυρίων ευρώ σε νόμιμες πλατφόρμες.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε παράνομο λογισμικό για την αναμετάδοση συνδρομητικού περιεχομένου σε 86.000 χρήστες, αποκομίζοντας έσοδα που υπερβαίνουν τα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράστες παρείχαν παράνομη πρόσβαση σε τηλεοπτικά κανάλια και ταινίες σε τιμές χαμηλότερες των νόμιμων παρόχων, στοχεύοντας ακόμη και σε επαγγελματικούς χώρους όπως ξενοδοχεία.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων και την πλήρη χαρτογράφηση της παράνομης οικονομικής δραστηριότητας του δικτύου.

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Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης, επτά μέλη του οποίου συνελήφθησαν πριν από δύο ημέρες, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις αρχές, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου, προκαλώντας οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ στις νόμιμες πλατφόρμες streaming και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

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Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα διέθετε ενεργό πελατολόγιο περίπου 86.000 χρηστών σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ τα παράνομα έσοδα που φέρεται να αποκόμισε ξεπερνούν τα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε ήδη από το 2017. Μέσω εξειδικευμένου παράνομου λογισμικού και ειδικών αποκωδικοποιητών, τα μέλη της κατάφερναν να παραβιάζουν συστήματα συνδρομητικών υπηρεσιών και να αναμεταδίδουν παράνομα περιεχόμενο από δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως Netflix, Cosmote TV, Nova, Disney+, Amazon Prime Video, ANT1+ και Apple TV.

Στη συνέχεια προσέφεραν στους πελάτες τους ένα ενιαίο «πακέτο» πρόσβασης σε τηλεοπτικά κανάλια, ταινίες, σειρές και αθλητικό περιεχόμενο, σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες των νόμιμων παρόχων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, αλλά και τις προσπάθειες διεύρυνσης του πελατολογίου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν συνεχώς νέους πελάτες, ακόμη και επαγγελματικούς χώρους, όπως ξενοδοχεία, προκειμένου να αυξήσουν τα παράνομα έσοδά τους.

Οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις αρχές δείχνουν ότι η εμπορική εκμετάλλευση της παράνομης υπηρεσίας γινόταν με οργανωμένο τρόπο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις γίνονταν συζητήσεις για τιμολογιακές πολιτικές και προσφορές προς υποψήφιους συνδρομητές, με χαρακτηριστικές φράσεις όπως «φτιάξε μια τιμή, είναι καλή δουλειά».

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται το πλήρες εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος, οι οικονομικές διαδρομές των χρημάτων, αλλά και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων στο δίκτυο παράνομης διακίνησης συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου.

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Οι διάλογοι που καίνε – «Φτιάξε μια τιμή, είναι καλή δουλειά τώρα αυτή»

Επικοινωνία 1 –Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέα τηλεόραση

Β: «Παρακαλώ;»

Α: «Έλα, ρε αγόρι; Τι κάνεις;»

Β: «Έλα, αγορίνα! Καλά. Εσύ;»

Α: «Καλά, καλά. Πότε θα πας σπίτι να με πάρεις τηλέφωνο;»

Β: «Σε κανένα εικοσάλεπτο.»

Α: «Έχω πάρει καινούργια τηλεόραση, εδώ από κάτω στου πατέρα μου, να βάλουμε το πρόγραμμα. Να μου πεις το κόλπο.»

Β: «Τι μάρκα;»

Α: «(όνομα εταιρείας).»

Β: «Ωραία. Και έχεις κάνει λογαριασμό;»

Α: «Λογαριασμό Σάμσουνγκ θέλει;»

Β: «Πρέπει να βάλεις ένα e-mail, να το δηλώσεις.»

Α: «Αυτό το κάνω εγώ από το κινητό μου τώρα.»

Α: «Για να μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα, ε;»

Β: «Ναι. Αλλά θα είναι διαφορετική συνδρομή εκεί.»

Α: «Πρέπει να το ξαναπληρώσει, ε;»

Β: «Ναι. Κλειδώνει η συσκευή και θέλει πάλι αγορά.»

Α: «Και στην άλλη τηλεόραση παραμένει το άλλο;»

Β: «Ναι, θα έχεις ουσιαστικά δύο διαφορετικές συνδέσεις.»

Β: «Κάνε το account στην Samsung και μετά μπες στο Apps.»

Α: «Ναι.»

Β: «Κάνε αναζήτηση το Smart STB.»

Α: «Smart STB.»

Β: «Θα σου βγάλει δύο. Το κανονικό και το Plus. Εσύ θα κατεβάσεις το κανονικό.»

Β: «Θα το ανοίξεις και θα μου στείλεις μία φωτογραφία στο Viber.»

Α: «Ναι.»

Β: «Αριστερά θα δεις το Device Info. Στείλε μου φωτογραφία και θα σου πω μετά.»

Α: «Εντάξει αγόρι, έγινε.»

Επικοινωνία 2 -Τεχνική υποστήριξη πελάτη από Μελβούρνη

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Α: «Ο κύριος Γιάννης;»

Β: «Ναι ο ίδιος.»

Α: «Είμαι ο Κώστας από τη Μελβούρνη. Έχουμε το account που κάναμε setup τον Νοέμβριο.»

Α: «Τώρα γράφει ένα λάθος.»

Β: «Κλείστε το και ανοίξτε το ξανά.»

Α: «Να κλείσω την εφαρμογή;»

Β: «Ναι. Ή πατήστε refresh εκεί στην πρώτη σελίδα.»

Α: «Να κάνω reload;»

Β: «Ναι, κάντε reload.»

Α: «Ήρθε τώρα.»

Β: «Ναι, ναι.»

Α: «Γιατί το κάνει αυτό;»

Β: «Υπήρχε ένα πρόβλημα για πέντε λεπτά.»

Επικοινωνία 3 -Παράπονα για σειρές και περιεχόμενο

Α: «Η αδερφή της γυναίκας μου στη Νέα Ζηλανδία έχει προβλήματα με το πρόγραμμα, και εγώ έχω προβλήματα. Χάνονται επεισόδια και δεν τα βρίσκουμε.»

Β: «Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές ημέρες.»

Α: «Τα έργα δουλεύουν κάπως, αλλά οι σειρές έχουν θέμα.»

Β: «Ναι, ξέρω. Με τις σειρές υπάρχει πρόβλημα.»

Α: «Σας είπαν περίπου πόσο θα πάρει να διορθωθεί;»

Β: «Για να γίνει όπως ήταν, θα πάει περίπου κανά μήνα. Μπαίνουν κάθε μέρα.»

Α: «Επειδή είναι πολλά;»

Β: «Ναι, επειδή είναι πολλά.»

Α: «Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα βλέπουμε κάτι.»

Β: «Έγινε, ωραία.»

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Επικοινωνία 4 -Συζήτηση για προσφορά 57 συνδρομών σε ξενοδοχείο

Β: «Με πήρε τηλέφωνο ο Π… πάλι.»

Α: «Ναι.»

Β: «Θέλει να του δώσεις προσφορά για πενήντα επτά συνδρομές.»

Α: «Ναι.»

Β: «Να μην έχουν πολλά πράγματα πάνω. Να έχει (όνομα εταιρείας) και δύο-τρεις χώρες, Ιταλία, Αυστρία και κάτι άλλο.»

Α: «Ιταλία έχει σίγουρα. Θεωρώ πως θα τις έχει.»

Β: «Θέλει τιμές για να βάλει στα δωμάτια στην Κάρπαθο.»

Α: «Να μιλήσω με τον τεχνικό, να δω αν μπορεί να μου κάνει καλύτερη τιμή.»

Β: «Δεν χρειάζονται μηχανήματα, γιατί οι τηλεοράσεις είναι Smart TV. Θα κατεβάσει τις εφαρμογές.»

Α: «Τι μάρκα είναι οι Smart TV;»

Β: «Δεν ξέρω.»

Α: «Θα αγοράζει πενήντα επτά εφαρμογές;»

Β: «Αναγκαστικά. Ή πενήντα επτά μποξάκια ή πενήντα επτά εφαρμογές. Πιο πολύ τον συμφέρουν οι εφαρμογές.»

Β: «Θέλουμε ένα μικρό πακέτο με Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Αυστριακά κανάλια.»

Α: «Τα Αυστριακά δεν θυμάμαι τώρα.»

Α: «Από ίντερνετ τι έχει βάλει;»

Β: «Έχει βάλει τρία (όνομα εταιρείας)»

Β: «Κι αν χρειαστεί κι άλλο, θα βάλει κι άλλο.»

Α: «Να συνεννοηθώ με τον τεχνικό και θα σε ενημερώσω.»

Β: «Φτιάξε μια τιμή. Είναι καλή δουλειά τώρα αυτή.»

Α: «Ωραία, θα το δω και θα σε ενημερώσω.»

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