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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την δράση του κυκλώματος στις πολεοδομίες της Αττικής. Επίορκοι υπάλληλοι φέρεται να εμπλέκονται σε δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην Εκάλη, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξασφάλισαν, έναντι άγνωστου χρηματικού ποσού, την έκδοση άδειας σε ακίνητο που είχε ήδη πρόστιμο αυθαιρέτου. Στην Κηφισιά, ζητήθηκαν 5.000 ευρώ για την τακτοποίηση τριώροφου κτιρίου με πισίνα, ενώ στο Μαρούσι καταγράφεται περίπτωση παράνομης έκδοσης άδειας και αρχειοθέτησης καταγγελίας για αυθαίρετο, με μίζα τουλάχιστον 3.000 ευρώ.

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Παράλληλα, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν και στο κέντρο της Αθήνας, με αρχηγικό στέλεχος να πραγματοποιεί συναντήσεις σε ξενοδοχείο για τη διευθέτηση αυθαιρεσιών σε πολυώροφο κτίριο.

Ιδιαίτερη περίπτωση αφορά ακίνητο στον Κεραμεικό, όπου ζητήθηκε το ποσό των 40.000 ευρώ, προκειμένου να αλλοιωθούν φωτογραφίες και να παραπλανηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Η δράση της οργάνωσης επεκτεινόταν και εκτός Αττικής, με χαρακτηριστική την υπόθεση στη Μύκονο, όπου η «διευθέτηση» αυθαίρετου κτίσματος φέρεται να κόστισε 15.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεσολάβησε προσωπικά η φερόμενη ως αρχηγός, 50χρονη γυναίκα.

Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, γίνεται αναφορά σε εμπλοκές με την υπογραφή προϊσταμένου πολεοδομίας, αλλά και σε καταβολή «μαύρων» χρημάτων, με συνομιλητές να εκφράζουν αμφιβολίες για το αν έχουν ειπωθεί όλα τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης.

Συνολικά, περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή ακόμη 30 προσώπων.

(Πηγή: dikastiko.gr)