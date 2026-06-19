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Συνολικά 25 άτομα εξετάζουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καθώς φέρονται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι μεταπωλητές στο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης.

Τα άτομα αυτά κατέβαλλαν σε μηνιαία βάση ποσά άνω των 3.000 ευρώ, σε λογαριασμούς μελών της οργάνωσης αλλά η ακριβής σχέση τους με το δίκτυο στη Κρήτη παραμένει υπό διερεύνηση.

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Στο μεταξύ, από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων προέκυψε ότι σε υπολογιστή ενός εκ των επτά συλληφθέντων υπήρχαν καταγεγραμμένοι 524 μεταπωλητές, εκ των οποίων μόνο 44 ήταν ενεργοί στο σύστημα διαχείρισης πελατών τη στιγμή της έρευνας.

Ένας από τους αποκωδικοποιητές που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα παρείχε πρόσβαση σε:

129 αθλητικά κανάλια

24 κινηματογραφικά κανάλια

19.730 ταινίες

3.783 τηλεοπτικές σειρές

Μέσω αυτής της υποδομής, η οργάνωση φέρεται να απέκτησε περισσότερους από 86.000 πελάτες, οι οποίοι βρίσκονταν σε 13 χώρες παγκοσμίως.

Ένας 63χρονος συνταξιούχος από το Αγρίνιο, παρότι δήλωνε συνολικά εισοδήματα 26.197 ευρώ την περίοδο 2021–2024, διατηρούσε 22 τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κινήσεις που ξεπερνούσαν τα 500.000 ευρώ σε πιστώσεις και περίπου 475.000 ευρώ σε χρεώσεις.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι τα ποσά αυτά υπερβαίνουν σημαντικά το δηλωθέν εισόδημά του. Παράλληλα, ερευνάται η μεταφορά χρημάτων προς τον γιο του, επίσης κατηγορούμενο, με σκοπό την αγορά ακινήτου στη Νέα Ιωνία. Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω στεγαστικού δανείου που καλύφθηκε από προθεσμιακή κατάθεση, ενώ το δάνειο εξοφλήθηκε πρόωρα. Αντίστοιχη διαδικασία ακολούθησε και για αγορά κατοικίας στο Αγρίνιο.

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Ακόμη, ένας 73χρονος από τους Αγίους Αναργύρους εμφανίζει δηλωθέν εισόδημα 11.282,38 ευρώ για την ίδια περίοδο, ωστόσο οι τραπεζικές πιστώσεις του φτάνουν τα 402.015,33 ευρώ, δηλαδή περίπου 55 φορές υψηλότερες από τα δηλωμένα εισοδήματα.

Σε μία περίπτωση, στις 30 Μαΐου 2025, καταγράφηκε μεταφορά 23.589 ευρώ, η οποία την ίδια ημέρα χρησιμοποιήθηκε για αγορά οχήματος. Οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή συνδέεται με προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε άλλη περίπτωση κατηγορούμενου από το Ηράκλειο, βρέθηκε στο κινητό του μήνυμα που ανέφερε «Φτιάχνω ένα άλλο παιδί», το οποίο σχετιζόταν με πελάτη της παράνομης υπηρεσίας. Στη συσκευή του εντοπίστηκαν περίπου 150 αδιάβαστα μηνύματα που αφορούσαν αιτήματα ενεργοποίησης ή ανανέωσης συνδρομών.

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Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του εμφάνιζαν πιστώσεις ύψους 586.949,23 ευρώ, ενώ το δηλωθέν εισόδημά του για την περίοδο 2021–2024 ανερχόταν σε 52.900,52 ευρώ.

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