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Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τα συμπεράσματα αυθαίρετα, ενώ σε επικοινωνία του με τον Δημήτρη Παπανώτα πήρε ξεκάθαρα το μέρος της συνεργάτιδάς του.

Ο Δημήτρης Παπανώτας υποστήριξε πως η δήλωσή του δεν αφορούσε προσωπικά ζητήματα, αλλά την επαγγελματική πορεία της Φωτεινής Πετρογιάννη και την επιλεκτική στάση της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Νίκος Συρίγος απάντησαν στις θέσεις του Παπανώτα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν να σχολιάζουν δημόσιες προσβολές που δέχονται συνάδελφοί τους.

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Το πρωί της Δευτέρας, ο Γιώργος Λιάγκας, χωρίς να ειπωθεί το όνομά του, βρέθηκε για άλλη μια φορά στο στόχαστρο της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», καθώς κατηγορήθηκε ότι δεν στήριξε τη Φωτεινή Πετρογιάννη μετά τις δηλώσεις που έκανε εναντίον της ο Δημήτρης Παπανώτας και την απόφασή της να κινηθεί νομικά εναντίον του.

«Και παρότι εδώ δεν σε στηρίζουμε, ήρθε ο Τάσος και σε στήριξε», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στη Φωτεινή Πετρογιάννη, αποκαλύπτοντας ότι η συνεργάτιδά του είχε χτες ένα τροχαίο ατύχημα.

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«Ακούστηκε χθες σε μια εκπομπή ότι εδώ δεν στηρίζει ο ένας τον άλλον» συνέχισε ενοχλημένος ο Γιώργος Λιάγκας. «Παιδιά, είπαμε να κάνουμε κριτική και να μισούμε τους απέναντι. Άλλοι, όχι εμείς, εμείς δεν μισούμε κανέναν και δεν ασχολούμαστε. Αλλά να βγάλουν συμπεράσματα και να ασχολούνται μισή ώρα ότι εμείς είμαστε μια εκπομπή που μισιόμαστε μεταξύ μας. Είναι σοκαριστικό, δεν το έχω βιώσει ξανά στη ζωή μου.

Είπαμε για εμμονές, για κομπλεξισμό, αλλά αυτό πια ξεφεύγει από τα όρια. Και επειδή είμαστε μια εκπομπή που μισούμε ο ένας τον άλλον και ότι κάποιος άδειασε τη Φωτεινή, που όλοι τη στηρίξαμε. Και ότι εμείς δεν τη στηρίξαμε, είναι αυθαίρετο το συμπέρασμα» κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Παπανώτας συνεργάστηκαν τη σεζόν 2019-2020 στον ΣΚΑΪ

Γιώργος Λιάγκας: Η επικοινωνία με τον Δημήτρη Παπανώτα

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Παπανώτας συνομίλησαν μέσω γραπτών μηνυμάτων για όσα είχαν συμβεί, με τον πρώτο να παίρνει ξεκάθαρα το μέρος της Φωτεινής Πετρογιάννη, χωρίς ταυτόχρονα να έρθει σε σύγκρουση με τον πρώην συνεργάτη του. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Λιάγκας ήταν εκείνος που όχι μόνο είχε φέρει τη Φωτεινή Πετρογιάννη στο «Πρωινό» αλλά και όταν κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα μη συνέχισης της συνεργασίας, είχε φροντίσει να την υποστηρίξει λέγοντας ότι η παρουσία της στην εκπομπή είναι απαραίτητη.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε με νέα ανάρτηση: «Και ποιά είναι η ουσία; Η δήλωσή μου για την Φωτεινή δεν έγινε σε όλες τις κάμερες. Μόνο στη δική της εκπομπή. Κι αυτό διότι καμία πρόθεση δεν είχα να την εκθέσω αλλά ήθελα να της στείλω ένα προσωπικό μήνυμα. Η ίδια επέλεξε η δήλωσή μου να προβληθεί. Παρόλο που ένιωσε βαθύτατα προσβεβλημένη! Εγώ πάντως δεν θα επέλεγα να προβάλω κάτι που με προσβάλει και που μόνο εγώ έχω στα χέρια μου. Τα κίνητρα αυτής της της επιλογής, για μένα είναι προφανή, αλλά αφήνω εσάς να τα καταλάβετε.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Γιώργος Λιάγκας.

Πάμε λοιπόν στην “προσβολή”. Η Φωτεινή μου έχει επιτεθεί δεκάδες φορές επί σειρά ετών. Αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκα διότι δεν ένιωσα ότι αξίζει απάντησης. Κάποια στιγμή βέβαια το ποτήρι ξεχειλίζει. Με ύφος αηδιασμένο με κατηγόρησε ότι καταφέρομαι εναντίον των πάντων! Ψέματα. Από τους χιλιάδες του χώρου είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που δεν εκτιμούσα μέχρι σήμερα. Η εικόνα αυτή είναι κατασκευασμένη από τυπάκια όπως η Φωτεινή και ο Συρίγος. Ο οποίος σήμερα απαρίθμησε 4 άτομα εναντίον των οποίων, λέει, έχω τοποθετηθεί. Αλλά ξέχασε να απαριθμήσει τα πολλαπλάσια άτομα, που με έχουν κανιβαλίσει με αισχρά λόγια.

Η δήλωσή μου λοιπόν στην κάμερα της εκπομπής του Λιάγκα αφορούσε την επίθεση σε βάρος μου. Η αναφορά μου στον τρόπο που βρέθηκε στην τηλεόραση ή Φωτεινή δεν είχε καμία αιχμή για έρωτες και κρεβάτια. Όλοι στον χώρο γνωρίζουν την στενή φιλία της με την κόρη της τότε εργοδοσίας του ALPHA. Και δεν είμαι ο πρώτος που το ανέφερε δημόσια. Η κυρία Σπυροπούλου είχε πει ακριβώς την ίδια έκφραση με εμένα.

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Η δήλωση που έκανα για τη Φωτεινή ήταν ξεκάθαρη: δεν μπορεί να μην γνωρίζει ότι οι εκπομπή της ΔΙΑΛΕΓΕΙ να παίζει μόνο αρνητικές μου τοποθετήσεις, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Λιάγκας. Αν δεν το γνωρίζει είναι άσχετη και επικίνδυνα άσχετη. Ίσως γιατί βρέθηκε στο χώρο επειδή είχε μπάρμπα στην Κορώνη. Αυτά είπα. Και το να έχεις “μέσον” δεν νομίζω ότι είναι βαριά προσβολή. Όσοι το έχουν το προβάλουν.

Φυσικά κυρία Χρηστίδου, κανείς δεν έμεινε στην προσβολή σε βάρος μου… Τη χειροκροτήσατε! Και πόσο αξία έχουν όλα αυτά μπροστά στα σοβαρά της ζωής; Καμία! Τώρα δικαιούμαι ησυχίας;»

Το πρωί της Τρίτης, η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου φρόντισε να απαντήσει στον Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος έκανε λόγο για μια «τοξικότητα που δεν έχει όρια» μέσα από τον αέρα του Happy Day. «Λυσσάξανε να τους απαντήσω, τώρα που πήραν την απάντηση ας βγάλουν τον σκασμό».

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«Δεν ξέρω, σε αυτόν τον διάλογο δεν μπορώ να μπω με τον ίδιο τρόπο που επιλέγει ο Δημήτρης Παπανώτας, θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε για τη Φωτεινή. Λέει δύο πολύ σημαντικά πράγματα, το υπόλοιπο σόου δεν με αφορά. Λέει ότι μίλησε στην κάμερα γιατί ήθελε να της στείλω ένα προσωπικό μήνυμα. Αν ήθελε θα μπορούσε να το κάνει στο κινητό. Παρόλα αυτά καλά κάνει και ξεκαθαρίζει ότι εννοούσε μια φιλία με την τότε κόρη του ιδιοκτήτη του Alpha, και όχι τα κρεβάτια που ακούστηκαν. Το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο

Στην ισορροπία της συζήτησης και όταν έχεις δημόσιο λόγο, δεν μπορείς να λες “ζητάω από εσάς σιωπή και να βγάλετε τον σκασμό” και στη Σταματίνα να απαντάς “σιγά μην μουγκαθώ» ανέφε. Ή θα έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε η κανέναςΘέλω να του εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τον χαμό του αδερφού μου. Θεωρώ ότι η παρέα δίπλα του τον αγαπάνε πολύ και προσπαθούν να τον προστατέψουν. Εγώ θα ακουμπούσα στους ανθρώπους που θέλουν το καλό μου» είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του «Χαμογέλα και Πάλι» έχουν μια κόντρα διαρκείας.

Πιο αιχμηρός ήταν για άλλη μια φορά ο Νίκος Συρίγος: «Επειδή η χώρα είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ακόμα και αν είχαμε μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνάγαμε το παρελθόν του καθενός από εμάς, και τις τοποθετήσεις του στον δημόσιο λόγο, υπάρχει η Google. Μια απλή αναζήτηση μπορεί να καταγράψει πολλά πράγματα που έχουν συμβεί στον τηλεοπτικό αέρα από τον κύριο Παπανώτα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο μάλλον για τον ίδιο στο τέλος κάθε χρονιάς να μας λέει ποιος αξίζει και ποιος δεν αξίζει στην τηλεόραση.

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Τα υπονοούμενα δεν έχουν να κάνουν μόνο με κρεβάτια, έχουν να κάνουν και με το αν μπήκες κάπου από γνωριμία και μέσο, κι αυτό προσβολή είναι στα δικά μου μάτια. Ακόμα και να έκανε αυτή την προσβλητική δήλωση στις κάμερες κυκλοφορίας της Τροχαίας για τη Φωτεινή, πάλι θα ήταν δημόσια δήλωση και πάλι θα έπρεπε να απαντήσει. Και να του πω και τα νέα, δεν θα βγάλω τον σκασμό, και σου μιλάω επί προσωπικού. Κάθε φορά που θα προσβάλλεις έναν άνθρωπο, θα είμαι εδώ για να σου απαντήσω».