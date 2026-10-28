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Η ίδια περιγράφει επώδυνες εμπειρίες κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αναφέροντας τη χρήση ακατάλληλων σεξουαλικών βοηθημάτων και την άσκηση σωματικής βίας.

Παράλληλα, η Κρίσταλ Χέφνερ καταγγέλλει ότι ο ιδρυτής του Playboy επιχείρησε να εξαναγκάσει άλλες γυναίκες, όπως τις δίδυμες αδελφές Σάνον, σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους.

Στα απομνημονεύματά της και σε πρόσφατες δηλώσεις, υποστηρίζει ότι βίωσε συστηματική κακοποίηση, έλεγχο και συναισθηματική χειραγώγηση καθ' όλη τη διάρκεια της κοινής τους συμβίωσης στην έπαυλη.

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Σοβαρές καταγγελίες για τη σεξουαλική συμπεριφορά του Χιου Χέφνερ διατυπώνει η χήρα του, Κρίσταλ Χέφνερ, περιγράφοντας περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, βίωσε κατά τη διάρκεια της σχέσης και του γάμου τους.

Η 40χρονη αναφέρει ότι ο ιδρυτής του Playboy την εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της, ενώ κάνει λόγο και για περιστατικά που αφορούσαν άλλες γυναίκες στην έπαυλή του. Μεταξύ αυτών, περιγράφει μια απόπειρα εξαναγκασμού δύο δίδυμων αδελφών σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους.

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Μιλώντας στο podcast «Lisa Guerrero Unleashed», την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η Κρίσταλ ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από τον πρώην σύζυγό της.

«Πιστεύω ότι έκανα ό,τι μου ζητούσε να κάνω. Και αν αυτό περιλάμβανε σεξ, τότε απλώς έκανα αυτό που ήθελε», απάντησε.

Hugh Hefner’s widow, Crystal, accuses late Playboy founder of rape, incest as she details horrific sex acts https://t.co/maz3nEjmfL pic.twitter.com/hq2syoduBE — New York Post (@nypost) October 27, 2026

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις εμπειρίες της μέσα στην κρεβατοκάμαρα, περιγράφοντας καταστάσεις που την έκαναν να αισθάνεται άβολα.

«Υπήρχαν στιγμές στην κρεβατοκάμαρα που με έκαναν να αισθάνομαι πραγματικά άβολα. Συνέβαιναν πράγματα κατά τη διάρκεια του σεξ που τελικά δεν ήταν καθόλου αποδεκτά», πρόσθεσε.

Οι καταγγελίες για τις δίδυμες αδελφές

Σε μία από τις πιο σοβαρές αναφορές της, η Κρίσταλ Χέφνερ υποστήριξε ότι ο Χιου Χέφνερ επιχείρησε να εξαναγκάσει τις δίδυμες αδελφές Κριστίνα και Καρίσα Σάνον να προχωρήσουν σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους.

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Όπως περιέγραψε, ο Χέφνερ «άρχισε να προσπαθεί να σπρώξει τα κεφάλια των διδύμων προς τα γεννητικά όργανα της μίας και της άλλης, ώστε να τις κάνει να εμπλακούν σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους».

Η ίδια εξέφρασε την αντίθεσή της σε όσα, όπως ισχυρίζεται, συνέβησαν, λέγοντας: «Αυτό είναι αιμομιξία. Είναι αηδιαστικό. Δεν ήθελα να αναγκαστούν να κάνουν κάτι τέτοιο μεταξύ τους. Γι’ αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο».

«Μας άρπαζε και χρησιμοποιούσε βρώμικα σεξουαλικά βοηθήματα»

Η Κρίσταλ προχώρησε και σε άλλες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Χέφνερ εξανάγκαζε την ίδια και άλλες γυναίκες να χρησιμοποιούν σεξουαλικά βοηθήματα που, όπως ανέφερε, ήταν εμφανώς βρώμικα.

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«Θυμάμαι να τα βγάζει και ένα από αυτά ήταν μαύρο, διπλής όψης. Μπορούσες να δεις ότι ήταν βρώμικα. Μας άρπαζε, μας έπιανε στα γεννητικά όργανα και έπαιρνε αυτά τα βρόμικα σεξουαλικά βοηθήματα και μας τα έβαζε με τη βία», περιέγραψε.

Όταν η παρουσιάστρια Λίσα Γκερέρο παρατήρησε ότι όσα περιέγραφε «ακούγονται σαν βιασμός», η Κρίσταλ συμφώνησε, αναφερόμενη και στις συνέπειες που είχαν αυτές οι εμπειρίες στο σώμα της.

«Δεν ήταν καθόλου τρυφερός. Μετά, εκείνος ροχάλιζε κι εγώ προσπαθούσα να κοιμηθώ, ύστερα από όσα είχαν συμβεί, ενώ το σώμα μου πονούσε», δήλωσε.

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Η πρώην πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «The Girls Next Door» υποστήριξε ακόμη ότι οι σεξουαλικές πράξεις στις οποίες, όπως λέει, προχωρούσε ο Χέφνερ με την ίδια και άλλες γυναίκες περιλάμβαναν πρωκτική και κολπική διείσδυση, τις οποίες χαρακτήρισε «δεν ήταν καθόλου αποδεκτές».

«Απλώς χρειαζόταν ολοένα μεγαλύτερη διέγερση ή περισσότερα ερεθίσματα. Δεν υπήρχε τίποτα το οικείο ή το τρυφερό σε οτιδήποτε είχε σχέση μαζί του», πρόσθεσε.

Ο γάμος τους και οι προηγούμενες καταγγελίες

Η Κρίσταλ και ο Χιου Χέφνερ παντρεύτηκαν το 2012 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, τον Σεπτέμβριο του 2017, σε ηλικία 91 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ο ιδρυτής του Playboy πέθανε από καρδιακή ανακοπή και αναπνευστική ανεπάρκεια.

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Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, η Κρίσταλ είχε αναφερθεί και σε άλλες μορφές κακοποίησης που, όπως υποστηρίζει, υπέστη κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, κάνοντας λόγο για «σεξουαλική, συναισθηματική, οικονομική και σωματική κακοποίηση».

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Η σχετική αναφορά περιλαμβανόταν σε μήνυμα που απηύθυνε στην Τζέσικα Μπίελ, ζητώντας της να μη συμμετάσχει ως σύζυγος του ιδρυτή του Playboy στην επερχόμενη ταινία «Playmates». «Πολλές ακόμη γυναίκες έχουν μιλήσει δημόσια, καταγγέλλοντας βιασμούς, εξαναγκασμό, χορήγηση ναρκωτικών ουσιών και εκμετάλλευση», είχε αναφέρει.

Τον Αύγουστο, η Κρίσταλ είχε μιλήσει για τον γάμο της με τον Χέφνερ στο podcast «No One Asked Her», της Φαϊρόουζ, πρώην συζύγου του Μπίλι Ρέι Σάιρους.

«Νομίζω ότι μου είχαν κάνει πραγματική πλύση εγκεφάλου, αλλά δεν υπήρχε τίποτα γύρω μου που να επιβεβαιώνει όσα ένιωθα», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι κατά την παραμονή της στην έπαυλη του Playboy βρισκόταν υπό την επίβλεψη 70 εργαζομένων.

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Στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself», που κυκλοφόρησαν το 2024, η Κρίσταλ είχε περιγράψει τον Χέφνερ ως έναν άνθρωπο που επιχειρούσε να ελέγχει πολλές πλευρές της καθημερινότητάς της. Όπως είχε υποστηρίξει, της έδινε οδηγίες ακόμη και για το βάρος της και τα ρούχα που φορούσε.

«Δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένη μαζί του»

Μετά τον θάνατο του Χιου Χέφνερ, η Κρίσταλ έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σχέση τους, περιγράφοντας μια διαφορετική εικόνα από εκείνη της πολυτέλειας και της ευτυχίας που παρουσιαζόταν δημόσια γύρω από τη ζωή στην έπαυλη του Playboy.

Σε προηγούμενες δηλώσεις της, έχει αναφέρει ότι δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ερωτευμένη με τον Χέφνερ, ενώ έχει ασκήσει κριτική στη σεξουαλική του συμπεριφορά και στις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, επικρατούσαν στην έπαυλη, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει «αηδιαστικές».

Με πληροφορίες από pagesix.com