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Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ESPN και Reuters πρόβαλαν την είδηση, εστιάζοντας στην προσπάθεια εξαγοράς του συμβολαίου του Σέρβου αθλητή από την ελληνική ομάδα.

Η αρχική πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε από τους Νάγκετς, καθώς ο Γιόκιτς διατηρεί συμβόλαιο με την αμερικανική ομάδα για τις επόμενες δύο σεζόν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε την πρόθεσή του να επανέλθει με νέα προσφορά, όταν ο παίκτης θα έχει το δικαίωμα να κυκλοφορήσει στην αγορά ως ελεύθερος.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει τη δυνατότητα να υπογράψει σημαντικές επεκτάσεις συμβολαίου με το Ντένβερ, αν και παραμένει αβέβαιο αν θα δεσμευτεί μακροπρόθεσμα με την ομάδα.

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Η αποκάλυψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την προσπάθεια απόκτησης του Νίκολα Γιόκιτς από τον Παναθηναϊκό δεν έμεινε εντός ελληνικών συνόρων, αλλά έφτασε μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τα όσα αποκάλυψε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ στο podcast «Euro Insiders» έγιναν θέμα σε δύο κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης, το ESPN και το Reuters. Ο Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι είχε καταθέσει σοβαρή πρόταση τόσο στους Ντένβερ Νάγκετς όσο και στην πλευρά του Σέρβου σούπερ σταρ, με στόχο να τον φέρει στην Αθήνα.

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Το ESPN στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόθεσή του να εξαγοράσει το τελευταίο εγγυημένο έτος του συμβολαίου του Γιόκιτς, ενώ το Reuters έθεσε στο επίκεντρο το ενδεχόμενο ο τρεις φορές MVP του NBA να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο μέλλον.

Η πρώτη προσπάθεια, πάντως, δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς οι Νάγκετς απέρριψαν την πρόταση. Ο Γιαννακόπουλος έχει ήδη ξεκαθαρίσει, ωστόσο, ότι σκοπεύει να επανέλθει όταν ο Γιόκιτς αποκτήσει τη δυνατότητα να βγει στην αγορά ως ελεύθερος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος θα πει: “ Εντάξει, τώρα κάνει πλάκα”. Έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Πήρα αρνητική απάντηση. Ξέρω ότι έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο».

Το 2027 η μεγάλη απόφαση για τον Γιόκιτς

ESPN και Reuters διευκρινίζουν πάντως ότι ο Γιόκιτς έχει ακόμη δύο σεζόν στο υπάρχον συμβόλαιό του με τους Νάγκετς, με τη δεύτερη να αποτελεί player option. Αυτό σημαίνει ότι ο Σέρβος μπορεί να επιλέξει να μην ενεργοποιήσει το τελευταίο έτος και να γίνει unrestricted free agent το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το ESPN, ο Γιόκιτς έχει δικαίωμα υπογραφής τετραετούς επέκτασης ύψους 278 εκατ. δολαρίων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δεσμευτεί, παρότι έχει δηλώσει ότι επιθυμία του είναι να παραμείνει στο Ντένβερ για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Εφόσον περιμένει μέχρι τον Ιούλιο του 2027, θα μπορεί να υπογράψει πενταετή επέκταση 359,5 εκατ. δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με το ESPN, θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του NBA.