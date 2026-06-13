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Εκτός γηπέδων για τους επόμενους 12 μήνες τίθεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος , μετά την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Η ποινή αφορά αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media κατά τη διάρκεια του 4ου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ τόσο στον ίδιο όσο και στην ομάδα.

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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Εκτός γηπέδων για έναν χρόνο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Εκτός γηπέδων για τους επόμενους 12 μήνες τίθεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Η ποινή αφορά αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media κατά τη διάρκεια του 4ου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ τόσο στον ίδιο όσο και στην ομάδα.

Η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου