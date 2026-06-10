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Τροχαίο ατύχημα είχε απόψε στο Λαύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Το ατύχημα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο του κ. Γιαννακόπουλου φέρεται να συγκρούστηκε με το όχημα της προσωπικής του ασφάλειας, το οποίο προπορευόταν.

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Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν δύο πιθανά σενάρια: είτε ο οδηγός του οχήματος ασφαλείας πάτησε απότομα φρένο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, είτε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχασε την προσοχή του, επίσης για λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί.

Το θετικό είναι ότι από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο Πάρης Κουρτζίδης, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ζημιές προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ενώ στο σημείο αναμενόταν γερανός για τη μεταφορά του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα πριν από τον τέταρτο μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα μπάσκετ, σε μία συγκυρία ήδη φορτισμένη για το ελληνικό μπάσκετ. Η σειρά των τελικών μεταφέρεται στο ΟΑΚΑ, όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στο Game 4, με τον τίτλο να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης αντιπαράθεσης των δύο «αιωνίων».