Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέδωσε γραπτή δήλωση περιγράφοντας τις κυρώσεις που έχει υποστεί κατά το παρελθόν, όπως πρόστιμα, μηνύσεις και απαγορεύσεις εισόδου στα γήπεδα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος του, υπογραμμίζοντας ότι παρά την εξάντληση δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια ανάδειξης προβλημάτων.

Αναφέρθηκε σε δικαστικές εκκρεμότητες και νομικές ενέργειες από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να παρακολουθήσει τις αντιδράσεις των αρμόδιων φορέων, αναμένοντας την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους για τις καταστάσεις που περιέγραψε.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με γραπτή δήλωσή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι έχει υποστεί ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τις επιπτώσεις που θεωρεί ότι είχε η κατάσταση στην ομάδα του, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και την σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στα πρόστιμα που έχει δεχθεί τα προηγούμενα χρόνια, στις απαγορεύσεις εισόδου στα γήπεδα, μηνύσεις και καταγγελίες, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά την εξάντληση και την απογοήτευση που περιγράφει, δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθειά του να αναδείξει όσα θεωρούσε προβληματικά στο ελληνικό μπάσκετ.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

Είναι μια περίεργη μέρα σήμερα.

Από τη μια, νιώθω ό,τι κάθε υγιής φίλαθλος. Δικαίωση, ανακούφιση, αισιοδοξία, χαρά.

Από την άλλη, σκέφτομαι ό,τι έχω υπομείνει όλα αυτά τα χρόνια του καθεστώτος στον χώρο του μπάσκετ, μετράω κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα, κάτι δεκάδες μήνες απαγόρευσης εισόδου σε γήπεδα, μηνύσεις ατελείωτες και καταγγελίες για την κατακραυγή μου ενάντια σε ό,τι όλοι πλέον βλέπετε ξεκάθαρα και νιώθω οργή.



Μου επιδόθηκε μόλις κλήση από την τελευταία μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για ισχυρισμούς μου κατά του Παπαπέτρου και της Τσαρούχα. Κρατώ στα χέρια μου μια ακόμη αθώωσή μου σε μήνυση του Ολυμπιακού για αναρτήσεις μου κατά της ΕΟΚ και της ΚΕΔ. Έχω μπροστά μου την πρόσφατη αγωγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον μου για σχόλιά μου εναντίον του Λιόλιου (!) και καμιά πενηνταριά καταγγελίες τους για τη δυσφήμηση που κάνω στο άθλημα, κάθε φορά που μετρώ βολές, βάζω φάσεις από αγώνες, βρίζω αυτούς που σήμερα βρίσκονται με χειροπέδες.

Ατελείωτα δικόγραφα, κούνημα δαχτύλου, ανακοινώσεις, δολοφονία χαρακτήρα, άρθρα με ψέματα, άρθρα στοχευμένα από πληρωμένα Μέσα, τίτλοι με αίμα — ενάντια σε όλους και όλα — τίτλοι χαμένοι που κρίθηκαν από πρόσωπα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μετρητά μέσα στα σπίτια τους. Εξάντληση, απογοήτευση, αλλά όχι παραίτηση.

Οι φωνές πλέον μετουσιώθηκαν σε πράξεις, οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν, εγώ παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρώτες αντιδράσεις ή ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΩΝ από όλους τους αρμόδιους και μη και αναμένω — έστω και τώρα — μετά από τόση καταστροφή, βρωμιά και κλοπή, την ανατροπή της ντροπής.

Πιστεύατε ότι θα με εξαντλήσετε. Θεωρήσατε ότι θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ, τον ιδρώτα των αθλητών μας, τις ανοχές των φιλάθλων μας.

Και χάσατε».

Instagram/dpg7000