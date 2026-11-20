Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εξαπολύει επίθεση κατά της Ελληνικής Αστυνομίας, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό έχει ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο επιχειρηματίας φέρεται να απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές χρησιμοποιώντας υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, γεγονός που οδήγησε στην εισαγγελική παρέμβαση και την εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.