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Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εξαπολύει επίθεση κατά της Ελληνικής Αστυνομίας, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό έχει ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

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Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο επιχειρηματίας φέρεται να απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές χρησιμοποιώντας υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, γεγονός που οδήγησε στην εισαγγελική παρέμβαση και την εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.