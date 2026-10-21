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Στην Αθήνα παραμένει -άγνωστο για πόσο ακόμη -η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Χτες Τρίτη βράδυ, πιο βράδυ μία τα ξημερώματα, οι λιγοστοί θαμώνες του Μπαλτάζαρ ,πίσω από το γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας την είδαν να καταφτάνει με τη συνοδεία της για ένα …ποτό. Ανάμεσα στην παρέα της και ο εκκεντρικός στυλίστας της. Φυσικά τη συνόδευαν τα άτομα της φρουράς της με τζιπ κλπ.

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Ηταν σοβαρή λένε όσοι την είδαν κι αιφνιδιάστηκαν, δεν μοίραζε χαμόγελα ως συνήθως. Προφανώς διάλεξε να βγεί τέτοια ώρα για να μην έχει και πολύ κόσμο.

Η κ Γκιλφόιλ από ότι λέγεται κάνει τις επαφές της τηλεφωνικά στην Ουάσιγκτον από την Αθήνα προφανώς για να «διευθετήσει» τα ζητήματα που την έκαψαν πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το που θα επιλέξει να μείνει εκεί δεν είναι γνωστό.